Украина. Премьер лига15 апреля 2026, 18:08 | Обновлено 15 апреля 2026, 18:15
ФОТО. Уникальный случай. Матч УПЛ стартовал с розыгрыша углового
Доигровка встречи УПЛ
В 18:00 начался матч чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Вересом.
Игра 15 тура должна была состояться еще в конце минувшего года, но из-за проблем с электричеством на стадиону встречу доиграют только сейчас.
При этом ситуация достаточно уникальная: матч возобновили с 19-й минуты при счете 0:0, а игроки стартовали не с центра поля, а с розыгрыша углового.
В рамках договоренности поединок перенесли из Житомира в Ровно.
