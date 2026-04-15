ФОТО. Уникальный случай. Матч УПЛ стартовал с розыгрыша углового

В 18:00 начался матч чемпионата Украины между Металлистом 1925 и Вересом.

Игра 15 тура должна была состояться еще в конце минувшего года, но из-за проблем с электричеством на стадиону встречу доиграют только сейчас.

При этом ситуация достаточно уникальная: матч возобновили с 19-й минуты при счете 0:0, а игроки стартовали не с центра поля, а с розыгрыша углового.

В рамках договоренности поединок перенесли из Житомира в Ровно.