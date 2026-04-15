Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Фонсека сыграет с Шелтоном. Результаты третьего игрового дня в Мюнхене
ATP
15 апреля 2026, 20:48 | Обновлено 15 апреля 2026, 20:51
38
0

Фонсека сыграет с Шелтоном. Результаты третьего игрового дня в Мюнхене

Бразилец переиграл Артура Риндеркнеша, американец одолел Александера Блокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фонсека

Завершен третий игровой день грунтового турнира ATP 500 в Мюнхене, Германия.

Второй сеяный Бен Шелтон (ATP 6) переиграл бельгийца Александера Блокса (ATP 71) в двух сетах за 1 час и 47 минут – 6:4, 7:6 (10:8).

Бразилец Жоау Фонсека (ATP 35) одолел седьмого сеяного, француза Артура Риндеркнеша (ATP 45) в двух партиях за 1 час и 22 минуты – 6:3, 6:2.

Шелтон и Фонсека сыграют в четвертьфинальном поединке пятисотника в Мюнхене.

Все результаты третьего игрового дня в мужском одиночном разряде:

  • Артур Риндеркнеш [7] – Жоау Фонсека – 3:6, 2:6
  • Александер Блокс [WC] – Бен Шелтон [WC] – 4:6, 6:7 (8:10)
  • Флавио Коболли [4] – Зизу Бергс – 6:2, 6:3
  • Вит Копржива Лучано Дардери [6] – 2:6, 6:4, 6:1

Видеообзор третьего игрового дня

Видеообзор матча Александер Блокс – Бен Шелтон

Видеообзор матча Артур Риндеркнеш – Жоау Фонсека

Артур Риндеркнеш Жоау Фонсека Александер Блокс Бен Шелтон Флавио Коболли Зизу Бергс Вит Копржива Лучано Дардери ATP Мюнхен
Алина Грушко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем