Фонсека сыграет с Шелтоном. Результаты третьего игрового дня в Мюнхене

Завершен третий игровой день грунтового турнира ATP 500 в Мюнхене, Германия.

Второй сеяный Бен Шелтон (ATP 6) переиграл бельгийца Александера Блокса (ATP 71) в двух сетах за 1 час и 47 минут – 6:4, 7:6 (10:8).

Бразилец Жоау Фонсека (ATP 35) одолел седьмого сеяного, француза Артура Риндеркнеша (ATP 45) в двух партиях за 1 час и 22 минуты – 6:3, 6:2.

Шелтон и Фонсека сыграют в четвертьфинальном поединке пятисотника в Мюнхене.

Все результаты третьего игрового дня в мужском одиночном разряде:

Артур Риндеркнеш [7] – Жоау Фонсека – 3:6, 2:6

Александер Блокс [WC] – Бен Шелтон [2] – 4:6, 6:7 (8:10)

Флавио Коболли [4] – Зизу Бергс – 6:2, 6:3

Вит Копржива – Лучано Дардери [6] – 2:6, 6:4, 6:1

