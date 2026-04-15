Фонсека сыграет с Шелтоном. Результаты третьего игрового дня в Мюнхене
Бразилец переиграл Артура Риндеркнеша, американец одолел Александера Блокса
Завершен третий игровой день грунтового турнира ATP 500 в Мюнхене, Германия.
Второй сеяный Бен Шелтон (ATP 6) переиграл бельгийца Александера Блокса (ATP 71) в двух сетах за 1 час и 47 минут – 6:4, 7:6 (10:8).
Бразилец Жоау Фонсека (ATP 35) одолел седьмого сеяного, француза Артура Риндеркнеша (ATP 45) в двух партиях за 1 час и 22 минуты – 6:3, 6:2.
Шелтон и Фонсека сыграют в четвертьфинальном поединке пятисотника в Мюнхене.
Все результаты третьего игрового дня в мужском одиночном разряде:
- Артур Риндеркнеш [7] – Жоау Фонсека – 3:6, 2:6
- Александер Блокс [WC] – Бен Шелтон [WC] – 4:6, 6:7 (8:10)
- Флавио Коболли [4] – Зизу Бергс – 6:2, 6:3
- Вит Копржива – Лучано Дардери [6] – 2:6, 6:4, 6:1
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Карлос выиграл стартовый поединок на пятисотнике
«Рух» доигрывает последний сезон на профессиональном уровне