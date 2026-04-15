Доигровка матча УПЛ. Составы на игру Металлист 1925 – Верес
Тренеры выбрали стартовые составы
В 18:00 начнется доигровка матча 15 тура УПЛ между Металлистом 1925 и Вересом. Команды начнут встречу с 20-й минуты при счете 0:0.
В турнирной таблице Металлист 1925 с 38 очками занимает 5-е место, а Верес набрал с 26 пунктами идет 10-м.
Металлист 1925: Варакута, Салюк, Шабанов, Крупский, Калюжный, Калитвинцев, Аревало, Забергджа, Антюх, Итодо
Верес: Горох, Стамулис, Ципот, Гончаренко, Смиян, Харатин, Бойко, Клец, Гонсалвеш, Шарай, Ндукве
