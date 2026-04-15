79-я ракетка сенсационно выбила Паолини на турнире WTA 500 в Штутгарте

Представительница Турции Зейнеп Сонмез (WTA 79) обыграла пятую сеяную Жасмин Паолини (WTA 8) в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

Зейнеп разгромила итальянку Паолини в двух сетах за 1 час и 16 минут – 6:2, 6:2.

Это первая встреча теннисисток.

Турецкая теннисистка стартовала на пятисотнике в Штутгарте с квалификации.

Это первая победа Сонмез над соперницей из топ-10 рейтинга WTA.

В поединке 1/8 финала Зейнеп сыграет с представительницей Канады Лейлой Фернандес (WTA 25).

WTA 500 в Штутгарт. Грунт в помещении, 1/16 финала

