79-я ракетка сенсационно выбила Паолини на турнире WTA 500 в Штутгарте
Зейнеп Сонмез обыграла Жасмин в стартовом поединке пятисотника
Представительница Турции Зейнеп Сонмез (WTA 79) обыграла пятую сеяную Жасмин Паолини (WTA 8) в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.
Зейнеп разгромила итальянку Паолини в двух сетах за 1 час и 16 минут – 6:2, 6:2.
Это первая встреча теннисисток.
Турецкая теннисистка стартовала на пятисотнике в Штутгарте с квалификации.
Это первая победа Сонмез над соперницей из топ-10 рейтинга WTA.
В поединке 1/8 финала Зейнеп сыграет с представительницей Канады Лейлой Фернандес (WTA 25).
WTA 500 в Штутгарт. Грунт в помещении, 1/16 финала
Зейнеп Сонмез [Q] – Жасмин Паолини [5] – 6:2, 6:2
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стефанос уступил Фабиану Марожану в трех сетах
Бруниньо вскоре пройдет медосмотр и оформит необходимые для трансфера бумаги
