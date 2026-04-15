  4. 79-я ракетка сенсационно выбила Паолини на турнире WTA 500 в Штутгарте
15 апреля 2026, 15:20 | Обновлено 15 апреля 2026, 15:23
Зейнеп Сонмез обыграла Жасмин в стартовом поединке пятисотника

Getty Images/Global Images Ukraine. Зейнеп Сонмез

Представительница Турции Зейнеп Сонмез (WTA 79) обыграла пятую сеяную Жасмин Паолини (WTA 8) в первом круге турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

Зейнеп разгромила итальянку Паолини в двух сетах за 1 час и 16 минут – 6:2, 6:2.

Это первая встреча теннисисток.

Турецкая теннисистка стартовала на пятисотнике в Штутгарте с квалификации.

Это первая победа Сонмез над соперницей из топ-10 рейтинга WTA.

В поединке 1/8 финала Зейнеп сыграет с представительницей Канады Лейлой Фернандес (WTA 25).

WTA 500 в Штутгарт. Грунт в помещении, 1/16 финала

Зейнеп Сонмез [Q] – Жасмин Паолини [5] – 6:2, 6:2

Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
У Жасмин найсильніший спад, який не заважає їй викладатися за збірну по повній.Хто б оленярку зі свининою вибив.
Тоже молодец землячка нашего тренера!🎉
🇹🇷❤️Первая победа турецкой красавицы над топ-10. Дальше - больше!
