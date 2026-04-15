Мануэль НОЙЕР: «Матч может пойти по любому сценарию»

Немецкий голкипер «Баварии» Мануэль Нойер дал несколько комментариев перед ответным четвертьфиналом Лиги чемпионов с мадридским «Реалом»:

«У нас минимальная фора, и матч может пойти по любому сценарию. «Реал» всегда был сложным соперником, но у нас есть небольшой перевес, а также преимущество домашних трибун. У нас хорошие стартовые позиции, однако расслабляться нельзя, потому что мы видели в прошлом, на что способен «Реал». Тем не менее мы уверены!

Было бы здорово снова выиграть Лигу чемпионов, но все требует времени, и мы все еще в процессе становления. Мы становимся лучше с Венсаном Компани, и это отражается в энергии и мотивации команды. Мы должны сосредоточиться на выполнении своей работы и показать все лучшее, на что способны.

Не думаю, что с 2012 года многое изменилось (когда «Бавария» обыграла «Реал» по пенальти в полуфинале): ты знаешь игроков соперника и их предпочтения тоже. Анализ проводится заранее. Но как вратарь ты должен развивать свое собственное чувство того, что происходит в голове у соперника. На это я и стараюсь реагировать. Тогда это сработало, но это не значит, что так будет каждый раз».

Первая встреча завершилась победой немецкого гранда со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 15 апреля на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

