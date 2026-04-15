  4. Мануэль НОЙЕР: «Матч может пойти по любому сценарию»
15 апреля 2026, 13:52
156
0

Мануэль НОЙЕР: «Матч может пойти по любому сценарию»

15 апреля состоится поединок между «Баварией» и «Реалом»

15 апреля 2026, 13:52 |
156
0
Мануэль НОЙЕР: «Матч может пойти по любому сценарию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Немецкий голкипер «Баварии» Мануэль Нойер дал несколько комментариев перед ответным четвертьфиналом Лиги чемпионов с мадридским «Реалом»:

«У нас минимальная фора, и матч может пойти по любому сценарию. «Реал» всегда был сложным соперником, но у нас есть небольшой перевес, а также преимущество домашних трибун. У нас хорошие стартовые позиции, однако расслабляться нельзя, потому что мы видели в прошлом, на что способен «Реал». Тем не менее мы уверены!

Было бы здорово снова выиграть Лигу чемпионов, но все требует времени, и мы все еще в процессе становления. Мы становимся лучше с Венсаном Компани, и это отражается в энергии и мотивации команды. Мы должны сосредоточиться на выполнении своей работы и показать все лучшее, на что способны.

Не думаю, что с 2012 года многое изменилось (когда «Бавария» обыграла «Реал» по пенальти в полуфинале): ты знаешь игроков соперника и их предпочтения тоже. Анализ проводится заранее. Но как вратарь ты должен развивать свое собственное чувство того, что происходит в голове у соперника. На это я и стараюсь реагировать. Тогда это сработало, но это не значит, что так будет каждый раз».

Первая встреча завершилась победой немецкого гранда со счетом 2:1. Ответный матч пройдет 15 апреля на «Альянц Арене». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Ранее Нойер назвал лучших вратарей в истории футбола.

Арсенал – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА может наказать Рафинью за агрессивные слова после вылета из ЛЧ
Бензема и Роналду – рекордсмены по участию в полуфиналах Лиги чемпионов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Футбол | 15 апреля 2026, 00:05 54
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов
Очередная Ремонтада провалилась. Атлетико выбил Барселону из Лиги чемпионов

Команда Флика снова выиграла ответный матч, но этого было мало

В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов
Футбол | 15 апреля 2026, 07:00 6
В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов
В Барселоне нашли виновного после вылета из Лиги чемпионов

Команда не смогла пройти «Атлетико»

Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Футбол | 15.04.2026, 06:23
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Итоги дня Лиги чемпионов. Сетка плей-офф: ПСЖ и Атлетико – в полуфинале
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Футбол | 15.04.2026, 09:56
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
Футбол | 15.04.2026, 14:04
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
«Это уже понятно». Известный агент вынес вердикт Динамо в УПЛ
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
13.04.2026, 08:41 7
Бокс
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
В Реале определились со стартовым вратарем на матч против Баварии
14.04.2026, 08:42 10
Футбол
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 8
Футбол
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
13.04.2026, 15:10 14
Водные виды
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 88
Футбол
Тайсона Фьюри отстранили от бокса после того, как он победил россиянина
Тайсона Фьюри отстранили от бокса после того, как он победил россиянина
13.04.2026, 21:58
Бокс
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
Тайсон Фьюри отказался сразиться со звездным боксером
13.04.2026, 21:20
Бокс
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
13.04.2026, 10:42 18
Футбол
