  ПСЖ одержал 10 побед над клубами АПЛ в последних двух сезонах ЛЧ
15 апреля 2026, 12:23 | Обновлено 15 апреля 2026, 12:24
ПСЖ одержал 10 побед над клубами АПЛ в последних двух сезонах ЛЧ

Ливерпуль стал жертвой парижан уже в третий раз за этот период

Getty Images/Global Images Ukraine

ПСЖ одержал 10 победу над английскими клубами в последних двух сезонах Лиги чемпионов.

Произошло это в выездном победном четвертьфинальном поединке против Ливерпуля.

Начиная с начала прошлого сезона, ПСЖ сыграл 14 матчей в Лиге чемпионов против команд из Англии, в которых одержал 10 побед, трижды проиграл и еще раз была зафиксирована ничья.

ПСЖ против команд из Англии в последних двух сезонах Лиги чемпионов, общий баланс противостояний

  • против Ливерпуля: 4 матча, 3 победы, 1 поражение
  • против Арсенала: 3 матча, 2 победы, 1 поражение
  • против Челси: 2 матча, 2 победы
  • против Астон Виллы: 2 матча, 1 победа, 1 поражение
  • против Тоттенхэм Хотспур: 1 матч, 1 победа
  • против Манчестер Сити: 1 матч, 1 победа
  • против Ньюкасл Юнайтед: 1 матч, 1 ничья

Матчи ПСЖ против английских команд в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2024/25

  • 2025/26, четвертьфинал, Ливерпуль – ПСЖ – 0:2
  • 2025/26, четвертьфинал, ПСЖ – Ливерпуль – 2:0
  • 2025/26, 1/8 финала, Челси – ПСЖ – 0:3
  • 2025/26, 1/8 финала, ПСЖ – Челси – 5:2
  • 2025/26, этап лиги, ПСЖ – Ньюкасл Юнайтед – 1:1
  • 2025/26, этап лиги, ПСЖ – Тоттенхэм Хотспур – 5:3
  • 2024/25, полуфинал, ПСЖ – Арсенал – 2:1
  • 2024/25, полуфинал, Арсенал – ПСЖ – 0:1
  • 2024/25, четвертьфинал, Астон Вилла – ПСЖ – 3:2
  • 2024/25, четвертьфинал, ПСЖ – Астон Вилла – 3:1
  • 2024/25, 1/8 финала, Ливерпуль – ПСЖ – 0:1
  • 2024/25, 1/8 финала, ПСЖ – Ливерпуль – 0:1
  • 2024/25, этап лиги, ПСЖ – Манчестер Сити – 4:2
  • 2024/25, этап лиги, Арсенал – ПСЖ – 2:0
статистика Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль - ПСЖ Ливерпуль Арсенал Лондон Челси Астон Вилла Тоттенхэм Манчестер Сити Ньюкасл
