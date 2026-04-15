ПСЖ одержал 10 побед над клубами АПЛ в последних двух сезонах ЛЧ

ПСЖ одержал 10 победу над английскими клубами в последних двух сезонах Лиги чемпионов.

Произошло это в выездном победном четвертьфинальном поединке против Ливерпуля.

Начиная с начала прошлого сезона, ПСЖ сыграл 14 матчей в Лиге чемпионов против команд из Англии, в которых одержал 10 побед, трижды проиграл и еще раз была зафиксирована ничья.

ПСЖ против команд из Англии в последних двух сезонах Лиги чемпионов, общий баланс противостояний

против Ливерпуля: 4 матча, 3 победы, 1 поражение

против Арсенала: 3 матча, 2 победы, 1 поражение

против Челси: 2 матча, 2 победы

против Астон Виллы: 2 матча, 1 победа, 1 поражение

против Тоттенхэм Хотспур: 1 матч, 1 победа

против Манчестер Сити: 1 матч, 1 победа

против Ньюкасл Юнайтед: 1 матч, 1 ничья

Матчи ПСЖ против английских команд в Лиге чемпионов, начиная с сезона 2024/25