Рух продолжают преследовать травмы

Как стало известно Sport.ua, после календарного матча 23 тура УПЛ с «Колосом» лазарет «Руха» пополнился защитником Николаем Киричко и полузащитником Михаилом Дзюнем.

Продолжают восстанавливаться после травм защитники Юрий Копына и Денис Слюсар.

По имеющейся информации под вопросом участие в поединке 24 тура с «Кривбассом», который состоится 19 апреля, вратаря Юрия-Владимира Гереты и полузащитника Остапа Притулы.

Зато с криворожцами сможет помочь команде защитник Виталий Роман, отбывший дисквалификацию.

Пока что в активе подопечных Ивана Федыка 20 очков и они занимают 14 место в чемпионате.