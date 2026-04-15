Рух продолжают преследовать травмы
Львовянам не удается сыграть в оптимальном составе
Как стало известно Sport.ua, после календарного матча 23 тура УПЛ с «Колосом» лазарет «Руха» пополнился защитником Николаем Киричко и полузащитником Михаилом Дзюнем.
Продолжают восстанавливаться после травм защитники Юрий Копына и Денис Слюсар.
По имеющейся информации под вопросом участие в поединке 24 тура с «Кривбассом», который состоится 19 апреля, вратаря Юрия-Владимира Гереты и полузащитника Остапа Притулы.
Зато с криворожцами сможет помочь команде защитник Виталий Роман, отбывший дисквалификацию.
Пока что в активе подопечных Ивана Федыка 20 очков и они занимают 14 место в чемпионате.
«Рух» доигрывает последний сезон на профессиональном уровне
Футболист может вернуться в футбол раньше, если будет найден виновный