  4. Рух продолжают преследовать травмы
15 апреля 2026, 10:46 |
Рух продолжают преследовать травмы

Львовянам не удается сыграть в оптимальном составе

Как стало известно Sport.ua, после календарного матча 23 тура УПЛ с «Колосом» лазарет «Руха» пополнился защитником Николаем Киричко и полузащитником Михаилом Дзюнем.

Продолжают восстанавливаться после травм защитники Юрий Копына и Денис Слюсар.

По имеющейся информации под вопросом участие в поединке 24 тура с «Кривбассом», который состоится 19 апреля, вратаря Юрия-Владимира Гереты и полузащитника Остапа Притулы.

Зато с криворожцами сможет помочь команде защитник Виталий Роман, отбывший дисквалификацию.

Пока что в активе подопечных Ивана Федыка 20 очков и они занимают 14 место в чемпионате.

инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Колос Юрий Копына Денис Слюсар Юрий-Владимир Герета Остап Притула Виталий Роман
Андрей Писаренко
Известный клуб, выступающий в УПЛ, прекратит свое существование
