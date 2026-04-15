ФОТО. Почему Виктория Бекхэм удалила все татуировки с Дэвидом?
У Бекхэмов все хорошо...
Виктория Бекхэм показала подтянутые ноги, загорая рядом с Дэвидом в их доме в Майами.
51-летняя экс-участница Spice Girls поделилась фото в Instagram, где позирует в черном купальнике рядом с 50-летним Дэвидом, который был без футболки. Снимок сделан в отражении окна, а подпись гласит: «Счастливого воскресенья. Поцелуи из Майами».
Ранее их сын Круз сообщил, что Виктория удалила все свои татуировки, включая посвященные мужу. У нее были тату с датой обновления клятв, инициалами Дэвида и семейными символами.
Сам Дэвид, напротив, сохраняет около 100 татуировок, а дети пары также имеют собственные.
