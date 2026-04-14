15-й матч подряд. Барселона установила испанский антирекорд в ЛЧ
В 15 поединках подряд в турнире каталонцы не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности
Барселона стала первой испанской командой в истории Лиги чемпионов, пропустившей гол в 15 матчах подряд.
На этот раз блаугранас не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности во втором четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Атлетико (после 1 тайма Барселона ведет со счетом 2:1).
Последний раз Барселона не пропускала в Лиге чемпионов в апреле 2025 года. Тогда в первом матче 1/4 финала каталонцы победили дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.
Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (15):
- Атлетико – Барселона – 1:2 (после первого тайма)
- Барселона – Атлетико – 0:2
- Барселона – Ньюкасл Юнайтед – 7:2
- Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:1
- Барселона – Копенгаген – 4:1
- Славия – Барселона – 2:4
- Барселона – Айнтрахт – 2:1
- Челси – Барселона – 3:0
- Брюгге – Барселона – 3:3
- Барселона – Олимпиакос – 6:1
- Барселона – ПСЖ – 1:2
- Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2
- Интер – Барселона – 4:3
- Барселона – Интер – 3:3
- Боруссия Дортмунд – Барселона – 3:1
Barcelona are the first Spanish side in UEFA Champions League history to go 15 consecutive games without a clean sheet. ❌ pic.twitter.com/Gt9aEbAIGG— Squawka (@Squawka) April 14, 2026
