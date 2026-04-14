15-й матч подряд. Барселона установила испанский антирекорд в ЛЧ

Барселона стала первой испанской командой в истории Лиги чемпионов, пропустившей гол в 15 матчах подряд.

На этот раз блаугранас не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности во втором четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Атлетико (после 1 тайма Барселона ведет со счетом 2:1).

Последний раз Барселона не пропускала в Лиге чемпионов в апреле 2025 года. Тогда в первом матче 1/4 финала каталонцы победили дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.

Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (15):

Атлетико – Барселона – 1:2 (после первого тайма)

Барселона – Атлетико – 0:2

Барселона – Ньюкасл Юнайтед – 7:2

Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:1

Барселона – Копенгаген – 4:1

Славия – Барселона – 2:4

Барселона – Айнтрахт – 2:1

Челси – Барселона – 3:0

Брюгге – Барселона – 3:3

Барселона – Олимпиакос – 6:1

Барселона – ПСЖ – 1:2

Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2

Интер – Барселона – 4:3

Барселона – Интер – 3:3

Боруссия Дортмунд – Барселона – 3:1