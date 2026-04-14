Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 15-й матч подряд. Барселона установила испанский антирекорд в ЛЧ
Лига чемпионов
14 апреля 2026, 23:33
15-й матч подряд. Барселона установила испанский антирекорд в ЛЧ

В 15 поединках подряд в турнире каталонцы не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности

Getty Images/Global Images Ukraine

Барселона стала первой испанской командой в истории Лиги чемпионов, пропустившей гол в 15 матчах подряд.

На этот раз блаугранас не смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности во втором четвертьфинальном матче сезона 2025/26 против Атлетико (после 1 тайма Барселона ведет со счетом 2:1).

Последний раз Барселона не пропускала в Лиге чемпионов в апреле 2025 года. Тогда в первом матче 1/4 финала каталонцы победили дортмундскую Боруссию со счетом 4:0.

Серия матчей Барселоны в Лиге чемпионов с пропущенными мячами (15):

  • Атлетико – Барселона – 1:2 (после первого тайма)
  • Барселона – Атлетико – 0:2
  • Барселона – Ньюкасл Юнайтед – 7:2
  • Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:1
  • Барселона – Копенгаген – 4:1
  • Славия – Барселона – 2:4
  • Барселона – Айнтрахт – 2:1
  • Челси – Барселона – 3:0
  • Брюгге – Барселона – 3:3
  • Барселона – Олимпиакос – 6:1
  • Барселона – ПСЖ – 1:2
  • Ньюкасл Юнайтед – Барселона – 1:2
  • Интер – Барселона – 4:3
  • Барселона – Интер – 3:3
  • Боруссия Дортмунд – Барселона – 3:1
Барселона Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Барселона статистика антирекорд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем