14 апреля 2026, 23:19 | Обновлено 14 апреля 2026, 23:22
ФОТО. Милота дня. Семья футболиста сборной Украины вышла прямо на поле

У Руслана Малиновского самая лучшая поддержка

Instagram. Семья Руслана Малиновского

Полузащитник «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский стал героем публикации своей жены Роксаны.

После победы «Дженоа» над «Сассуоло» (2:1) украинец, который отметился забитым мячом, вышел на поле с семьей – и этот момент сразу растрогал болельщиков.

Роксана опубликовала фото в Instagram с короткой подписью: «Всегда с тобой».

На снимках – настоящий семейный вайб: улыбки, объятия, дети рядом с отцом на поле. Для Малиновского этот матч стал особенным не только из-за результата, но и благодаря голу, который помог команде взять три очка.

В комментариях фанаты активно реагируют, отмечая, что такие моменты показывают настоящую сторону футбола – поддержку и эмоции вне поля.

По теме:
«Для него нет расстояния». Журналист ESPN восхитился голом Малиновского
ФОТО. Легендарный футболист приобрел Youtube-каналы за миллионы
ДЕВУШКА ДНЯ. Зарабатывает в 10 раз больше, чем в рестлинге: Мэнди Роуз
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Футбол | 14 апреля 2026, 21:22 2
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо
Пономаренко шокировал Суркиса. Футболист отказал Динамо

Матвей пока не готов обсуждать новый контракт

Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
Футбол | 14 апреля 2026, 09:00 11
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ
Названы две команды из Европы, которые могут сразиться за место Ирана на ЧМ

На путевку будут претендовать Италия и Дания

Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Футбол | 14.04.2026, 14:27
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Шевченко принял важное решение с руководством клубов УПЛ
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Футбол | 14.04.2026, 07:14
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Футбол | 14.04.2026, 06:12
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Решение принято. Ребров определился со своим будущим в сборной Украины
Популярные новости
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
14.04.2026, 07:39 82
Футбол
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
13.04.2026, 15:31 1
Футбол
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
13.04.2026, 09:01 65
Футбол
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
Клуб диктатора впервые в истории потерял очки в чемпионате
13.04.2026, 14:23 9
Футбол
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
13.04.2026, 13:59
Футбол
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
13.04.2026, 05:02 3
Бокс
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
ПСЖ принял решение. Забарный отправится в Англию
14.04.2026, 08:16 8
Футбол
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
13.04.2026, 08:41 7
Бокс
