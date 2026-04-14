ФОТО. Милота дня. Семья футболиста сборной Украины вышла прямо на поле
У Руслана Малиновского самая лучшая поддержка
Полузащитник «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский стал героем публикации своей жены Роксаны.
После победы «Дженоа» над «Сассуоло» (2:1) украинец, который отметился забитым мячом, вышел на поле с семьей – и этот момент сразу растрогал болельщиков.
Роксана опубликовала фото в Instagram с короткой подписью: «Всегда с тобой».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
На снимках – настоящий семейный вайб: улыбки, объятия, дети рядом с отцом на поле. Для Малиновского этот матч стал особенным не только из-за результата, но и благодаря голу, который помог команде взять три очка.
В комментариях фанаты активно реагируют, отмечая, что такие моменты показывают настоящую сторону футбола – поддержку и эмоции вне поля.
