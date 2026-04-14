  4. Карпаты проведут спарринг с клубом Первой лиги
14 апреля 2026, 23:29 | Обновлено 14 апреля 2026, 23:30
Карпаты проведут спарринг с клубом Первой лиги

Ожидается дебют Андрея Булезы

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат» проведут 15 апреля контрольный матч с командой первой лиги «Феникс-Мариуполь».

По имеющейся информации, в этом спарринге ожидается дебют за «Карпаты» левого защитника, экс-игрока юниорской сборной Украины Андрея Булезы. После длительного перерыва, вызванного серьезной травмой, он уже больше недели тренируется в общей группе.

Тем временем «зелено-белые» начали подготовку к календарному матчу 24-го тура УПЛ с «Эпицентром», который состоится 19 апреля. В нем львовянам не смогут помочь дисквалифицированные Денис Мирошниченко и Бруниньо.

Сейчас футболисты «Карпат» занимают 9 место в чемпионате, набрав 32 очка.

Ранее экс-вратарь «Динамо» Денис Бойко удивился решению арбитра не назначить пенальти в матче «Карпаты» – «Александрия».

