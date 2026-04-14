Ямаль установит уникальный рекорд Барселоны

Ламин Ямаль станет самым молодым игроком в истории «Барселоны», который сыграет 150 матчей за клуб во всех турнирах.

Это произойдет в выездном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико», где испанец выйдет на поле с первых минут игры.

Ямаль сыграет свой 150-й матч за клуб в возрасте 18 лет и 272 дней.

Ни один другой игрок «Барселоны» не сыграл за команду 150 матчей в возрасте до 20 лет!

Предыдущее достижение принадлежало Бояну Кркичу, который в 2011 году сыграл свой юбилейный матч в возрасте 20 лет и 141 дня.

Самые молодые игроки, сыгравшие 150 матчей за «Барселону» во всех турнирах:

18 лет и 272 дня – Ламин Ямаль (Испания), 2026

20 лет и 141 день – Боян Кркич (Испания), 2011

20 лет и 279 дней – Гави (Испания), 2025

21 год и 284 дня – Лионель Месси (Аргентина), 2009

21 год и 302 дня – Педри (Испания), 2024

22 года и 89 дней – Алехандро Бальде (Испания), 2026

22 года и 96 дней – Хави (Испания), 2002

22 года и 248 дней – Андрес Иньеста (Испания), 2007

23 года и 98 дней – Серхио Бускетс (Испания), 2011

23 года и 323 дня – Пеп Гвардиола (Испания), 1994