Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямаль установит уникальный рекорд Барселоны
Испания
14 апреля 2026, 21:29 |
315
0

Ямаль установит уникальный рекорд Барселоны

Испанец в возрасте 18 лет сыграет 150 матчей за блаугранас

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Ламин Ямаль станет самым молодым игроком в истории «Барселоны», который сыграет 150 матчей за клуб во всех турнирах.

Это произойдет в выездном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико», где испанец выйдет на поле с первых минут игры.

Ямаль сыграет свой 150-й матч за клуб в возрасте 18 лет и 272 дней.

Ни один другой игрок «Барселоны» не сыграл за команду 150 матчей в возрасте до 20 лет!

Предыдущее достижение принадлежало Бояну Кркичу, который в 2011 году сыграл свой юбилейный матч в возрасте 20 лет и 141 дня.

Самые молодые игроки, сыгравшие 150 матчей за «Барселону» во всех турнирах:

  • 18 лет и 272 дня – Ламин Ямаль (Испания), 2026
  • 20 лет и 141 день – Боян Кркич (Испания), 2011
  • 20 лет и 279 дней – Гави (Испания), 2025
  • 21 год и 284 дня – Лионель Месси (Аргентина), 2009
  • 21 год и 302 дня – Педри (Испания), 2024
  • 22 года и 89 дней – Алехандро Бальде (Испания), 2026
  • 22 года и 96 дней – Хави (Испания), 2002
  • 22 года и 248 дней – Андрес Иньеста (Испания), 2007
  • 23 года и 98 дней – Серхио Бускетс (Испания), 2011
  • 23 года и 323 дня – Пеп Гвардиола (Испания), 1994
Ламин Ямаль Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига рекорд статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем