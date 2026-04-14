Ямаль установит уникальный рекорд Барселоны
Испанец в возрасте 18 лет сыграет 150 матчей за блаугранас
Ламин Ямаль станет самым молодым игроком в истории «Барселоны», который сыграет 150 матчей за клуб во всех турнирах.
Это произойдет в выездном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Атлетико», где испанец выйдет на поле с первых минут игры.
Ямаль сыграет свой 150-й матч за клуб в возрасте 18 лет и 272 дней.
Ни один другой игрок «Барселоны» не сыграл за команду 150 матчей в возрасте до 20 лет!
Предыдущее достижение принадлежало Бояну Кркичу, который в 2011 году сыграл свой юбилейный матч в возрасте 20 лет и 141 дня.
Самые молодые игроки, сыгравшие 150 матчей за «Барселону» во всех турнирах:
- 18 лет и 272 дня – Ламин Ямаль (Испания), 2026
- 20 лет и 141 день – Боян Кркич (Испания), 2011
- 20 лет и 279 дней – Гави (Испания), 2025
- 21 год и 284 дня – Лионель Месси (Аргентина), 2009
- 21 год и 302 дня – Педри (Испания), 2024
- 22 года и 89 дней – Алехандро Бальде (Испания), 2026
- 22 года и 96 дней – Хави (Испания), 2002
- 22 года и 248 дней – Андрес Иньеста (Испания), 2007
- 23 года и 98 дней – Серхио Бускетс (Испания), 2011
- 23 года и 323 дня – Пеп Гвардиола (Испания), 1994
18-year-old Lamine Yamal is expected to make his 150th Barcelona appearance tonight vs Atlético, making him by far the youngest to reach that feat at Barca & placing him in the top 10 when it comes to attacking numbers in the first 150 games ⭐️ pic.twitter.com/4E0LOQdrF1— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) April 14, 2026
