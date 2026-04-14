ВИДЕО. Мудрик упражняется с роскошной блондинкой: ему не до футбола

Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик стал героем одной из свежих публикаций американской актрисы Джордин Джонс.

На видео Мудрик поднимает красавицу как штангу, а девушка выглядит абсолютно счастливой.

Михаила и Джордин связывают романтические отношения, однако на данный момент неизвестно являются ли они парой, либо – просто друзьями.

В комментариях к видео можно заметить радостные реакции – аудитория актрисы любит украинского футболиста, и желает, чтобы Джордин с ним встречалась.

В то же время Мудрик продолжает переживать сложный период, когда он не знает, когда закончится его отстранение от футбола из-за допингового скандала.