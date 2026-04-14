Диего СИМЕОНЕ: «Мы знаем, с каким соперником нам предстоит встретиться»

Аргентинский тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий перед ответной игрой четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной»:

«Мы знаем, с каким соперником нам предстоит встретиться, и осознаем, насколько они сильны, но мы также понимаем, какова наша цель – пройти дальше.

Нет необходимости что-то говорить команде, они знают, что нам нужно. Робен Ле Норман прибавляет от матча к матчу, Клеман Лангле обладает большим опытом и знает свои сильные и слабые стороны. Мы постараемся выжать из обоих максимум на благо команды».

Ответный матч состоится 14 апреля в 22:00 по Киеву. Первая игра закончилась победой мадридской команды со счетом 2:0.

Ранее сообщалось о том, что УЕФА жестко наказал арбитра матча «Барселона» – «Атлетико».