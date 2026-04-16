Маскерано объяснил, почему ушел из Интер Майами

Аргентинский специалист Хавьер Маскерано объяснил решение покинуть пост главного тренера американского «Интер Майами»:

«Хочу сообщить всем, что по личным причинам я решил покинуть пост главного тренера «Интер Майами».

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить клуб за доверие, которое он мне оказал, каждого сотрудника организации за совместные усилия, а особенно игроков, благодаря которым мы смогли пережить незабываемые моменты.

Также хочу поблагодарить болельщиков, ведь без них ничего из этого не было бы возможным. Я всегда буду хранить в памяти нашу первую звезду, и где бы я ни был, буду продолжать желать клубу всего наилучшего в будущем. Я не сомневаюсь, что клуб и впредь будет добиваться успехов.

Обнимаю вас всех и благодарю за все».