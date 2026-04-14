Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где Забарный? Обнародованы составы на матч 1/4 финала ЛЧ Ливерпуль – ПСЖ
14 апреля 2026, 21:12 | Обновлено 14 апреля 2026, 21:39
Где Забарный? Обнародованы составы на матч 1/4 финала ЛЧ Ливерпуль – ПСЖ

Поединок стартует в 22:00 по Киеву

14 апреля 2026, 21:12 | Обновлено 14 апреля 2026, 21:39
Где Забарный? Обнародованы составы на матч 1/4 финала ЛЧ Ливерпуль – ПСЖ
Коллаж Sport.ua

Обнародованы составы на ответный четвертьфинал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ».

Поединок пройдет на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Первая игра закончилась победой французского гранда со счетом 2:0.

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный начнет матч со скамьи запасных.

Ливерпуль: Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг, Макаллистер, Гравенберх, Экитике, Вирц, Собослай, Исак

ПСЖ: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ

Стартовые составы на матч 1/4 финала ЛЧ Ливерпуль – ПСЖ

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
ну тепер не треба думати за яку команду вболівати, вперед Ліверпуль.
в дупі Запарний, де він ще може бути .
