Где Забарный? Обнародованы составы на матч 1/4 финала ЛЧ Ливерпуль – ПСЖ
Обнародованы составы на ответный четвертьфинал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ».
Поединок пройдет на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Первая игра закончилась победой французского гранда со счетом 2:0.
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный начнет матч со скамьи запасных.
Ливерпуль: Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг, Макаллистер, Гравенберх, Экитике, Вирц, Собослай, Исак
ПСЖ: Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ
Стартовые составы на матч 1/4 финала ЛЧ Ливерпуль – ПСЖ
Team news is IN! 🔴 #UCL— Liverpool FC (@LFC) April 14, 2026
