В ожидании ремонтады. Букмекеры назвали фаворита игры Атлетико – Барселона

Во вторник, 14 апреля 2026 года, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и каталонской «Барселоной».

В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на выход «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов благодаря победе 2:0 в первом матче составляет 1,38. На камбэк «Барселоны» дают коэффициент 3,14.

Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Метрополитано». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.