Реал – рекордсмен Лиги чемпионов по количеству выходов в полуфиналы
Вспомним топ-20 клубов с наибольшим количеством выступлений на данном этапе турнира
14 и 15 апреля определятся все участники полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2025/26.
В связи с этим напомним, какие клубы чаще всего доходили до этой стадии турнира.
Рекордсменом является мадридский «Реал», в активе которого 17 полуфинальных противостояний.
По 13 участий в полуфиналах имеют «Барселона» и «Бавария».
Ни одна другая команда не имеет в своем активе более 8 («Челси» – 8).
Вспомним топ-20 команд, которые чаще всего играли в полуфиналах Лиги чемпионов.
Команды, которые чаще всего играли в полуфиналах Лиги чемпионов
- 17 – Реал
- 13 – Барселона
- 13 – Бавария
- 8 – Челси
- 7 – Милан
- 7 – Ювентус
- 7 – Манчестер Юнайтед
- 6 – Ливерпуль
- 5 – ПСЖ
- 4 – Интер
- 4 – Боруссия Дортмунд
- 4 – Манчестер Сити
- 4 – Аякс
- 4 – Монако
- 3 – Арсенал
- 3 – Атлетико
- 2 – Вильярреал
- 2 – Лион
- 2 – Порту
- 2 – Валенсия
