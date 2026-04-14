Реал – рекордсмен Лиги чемпионов по количеству выходов в полуфиналы

14 и 15 апреля определятся все участники полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2025/26.

В связи с этим напомним, какие клубы чаще всего доходили до этой стадии турнира.

Рекордсменом является мадридский «Реал», в активе которого 17 полуфинальных противостояний.

По 13 участий в полуфиналах имеют «Барселона» и «Бавария».

Ни одна другая команда не имеет в своем активе более 8 («Челси» – 8).

Вспомним топ-20 команд, которые чаще всего играли в полуфиналах Лиги чемпионов.

