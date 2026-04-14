Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал – рекордсмен Лиги чемпионов по количеству выходов в полуфиналы
Лига чемпионов
14 апреля 2026, 18:42 |
Реал – рекордсмен Лиги чемпионов по количеству выходов в полуфиналы

Вспомним топ-20 клубов с наибольшим количеством выступлений на данном этапе турнира

Getty Images/Global Images Ukraine. Реал

14 и 15 апреля определятся все участники полуфиналов Лиги чемпионов сезона 2025/26.

В связи с этим напомним, какие клубы чаще всего доходили до этой стадии турнира.

Рекордсменом является мадридский «Реал», в активе которого 17 полуфинальных противостояний.

По 13 участий в полуфиналах имеют «Барселона» и «Бавария».

Ни одна другая команда не имеет в своем активе более 8 («Челси» – 8).

Вспомним топ-20 команд, которые чаще всего играли в полуфиналах Лиги чемпионов.

Команды, которые чаще всего играли в полуфиналах Лиги чемпионов

  • 17 – Реал
  • 13 – Барселона
  • 13 – Бавария
  • 8 – Челси
  • 7 – Милан
  • 7 – Ювентус
  • 7 – Манчестер Юнайтед
  • 6 – Ливерпуль
  • 5 – ПСЖ
  • 4 – Интер
  • 4 – Боруссия Дортмунд
  • 4 – Манчестер Сити
  • 4 – Аякс
  • 4 – Монако
  • 3 – Арсенал
  • 3 – Атлетико
  • 2 – Вильярреал
  • 2 – Лион
  • 2 – Порту
  • 2 – Валенсия
Реал Мадрид Бавария Барселона Челси Лига чемпионов статистика
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем