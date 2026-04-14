В среду, 15 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом».

Поединок пройдет на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени.

На предыдущем этапе турнира мадридцы уверенно прошли «Манчестер Сити» (5:1 по сумме двух матчей), тогда как мюнхенцы разгромили «Аталанту» с общим счетом 10:2.

Первый матч в Мадриде завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1, поэтому «Реалу» необходимо отыграться, чтобы пробиться в полуфинал.

