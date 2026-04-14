Бавария – Реал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 15 апреля в 22:00 по киевскому времени
В среду, 15 апреля, состоится второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2025/26 между «Баварией» и мадридским «Реалом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена», расположенном в немецком Мюнхене.
Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.
На предыдущем этапе Лиги чемпионов «Реал» по сумме двух матчей разобрался с «Манчестер Сити» (5:1), а «Бавария» разгромила «Аталанту» (10:2).
В первом матче на прошлой неделе в Мадриде «Бавария» победила «Реал» со счетом 2:1.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023Сделать ставку Зробити ставку
