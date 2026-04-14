Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ

«Шахтер» прерывает победную серию из 6 игр, а ЛНЗ – из 4-х.

Общая беспроигрышная серия горняков достигает 13 матчей (+9=4), а гостевая – 17 (+10=7).

Завершаются две сухие серии оранжево-черных: общая – на 707-й минуте и гостевая – на 482-й. Последний раз дончане пропускали 1 декабря 2025 года – 2:2 дома с «Кривбассом», а на чужих полях – 18 сентября 2025-го – 1:1 с «Металлистом 1925».

Дмитрий Ризнык, пропустив 50-й мяч в УПЛ в рядах «Шахтера», прерывает свою сухую серию на 694-й минуте.

ЛНЗ обновляет два клубных достижения, продлив общую голевую серию до 12 игр, а домашнюю – до 6.

Завершается рекордная безничейная серия черкасщан, которая составила 15 матчей (+13-2). Последний раз «сиреневые» подписывали мировую 28 сентября 2025 года – 0:0 дома с «Кривбассом».

Марк Ассинор забивает 8-й мяч в УПЛ и повторяет клубный рекорд Мухаррема Яшари.

«Полесье» празднует 40-ю викторию в чемпионатах Украины.

Черно-зеленые одерживают 4-ю победу подряд на чужих полях (мячи 11-1), повторяя клубное достижение.

Житомиряне обновляют личный рекорд, продлив гостевую безничейную серию до 12 игр (+10-2).

Руслан Ротань проводит 100-й поединок в УПЛ на тренерском посту (+45=32-23, 136-92), став 9-м, кто достиг этого рубежа и как игрок (375 матчей), и как тренер.

Команды Руслана Ротаня одерживают 10-ю крупную победу.

Алексей Гуцуляк забивает 25-му клубу элитного дивизиона.

Безвыигрышная домашняя серия «Полтавы» достигает 11 матчей (=2-9).

Малиново-золотые пропускают 21 игру подряд, а в родных стенах – 11.

Подопечные Павла Матвийченко проводят 10-й безголевой матч в УПЛ.

«Металлист 1925» проводит 100-й поединок в чемпионатах Украины (+27=31-42, 97-141).

Желто-синие, с 7-й попытки впервые взявшие верх над «Динамо», празднуют 10-ю викторию в этом сезоне.

Подопечные Младена Бартуловича обновляют клубное достижение, одержав 3-ю победу кряду в родных стенах (мячи 4-0).

Харьковчане проводят 30-й сухой матч в УПЛ.

«Металлисты» не пропускают в общем 298 минут подряд, а дома – 403, устанавливая новый личный рекорд.

«Динамо» обходится без ничьих 14 игр кряду (+8-6).

Бело-синие прерывают голевую серию на чужих полях, которая составила 12 матчей. Последний раз динамовцы оставались на «сухом пайке» в гостях 9 мая 2025 года – 0:0 с «Полесьем».

10-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера киевлян проводит Игорь Костюк (+7-3, 20-7).

«Кривбасс», одержавший 10-ю победу в этом сезоне, празднует 80-ю викторию на чужих полях.

Карлос Парако на 352-й минуте прерывает гостевую безголевую серию криворожцев, а Андрей Сторчоус на 375-й - общую «Кудровки».

Подопечные Василия Баранова терпят 3-е поражение кряду (мячи 1-5).

«Рух» 3-й раз подряд подписывет дома мировую с «Колосом».

Подопечные Ивана Федыка завершают три свои «рекордные» серии: проигрышную - из 6 матчей, безничейную общую – из 12 (+4-8) и домашнюю - из 10 (+3-7). Последний раз желто-черные делили очки с соперниками 25 октября 2025 года - 0:0 в гостях с «Карпатами», а в родных стенах – 24 мая 2025-го – 1:1 с «Шахтером».

Игор Невес становится автором 10-го гола «Руха» в баталиях с ковалевцами.

«Колос» делает 10-ю ничью в этом сезоне.

Элиас на 500-й минуте прерывает безголевую серию «колосков» в поединках с желто-черными.

«Заря» одерживает 3-ю подряд победу на своем поле (мячи 6-0), а «Эпицентр» терпит 4-е кряду поражение в гостях (мячи 1-12).

Сухая домашняя серия луганчан достигает 279 минут.

Виктор Скрипник проводит 300-й матч в чемпионатах Украины как игрок и тренер (142+158).

«Карпаты» 3-й раз подряд берут верх над «Александрией» (мячи 6-1).

ФК Карпаты

Зелено-белые устанавливают личный рекорд, одержав 4-ю победу подряд (мячи 11-0).

«Львы», проведшие 10-й сухой матч в этом сезоне, продлевают свою серию без пропущенных мячей до 385 минут.

Жан Педрозу становится автором 10-го гола «джокеров» «Карпат» в элитном дивизионе.

«Александрия» обходится без побед в общем 15 матчей подряд (=5-10), устанавливая новый личный антирекорд, а на чужих полях – 14 (=6-8).

Черно-желто-зеленые пропускают 15 игр кряду, а в гостях – 12.

Игорь Харатин становится автором 250-го гола «Вереса» в чемпионатах Украины, а Денис Ндукве забивает 150-й мяч ровенчан в родных стенах.

Красно-черные обновляют клубное достижение, реализовав 7-й пенальти кряду.

«Оболонь», 4-й раз подряд уступившая хозяевам (мячи 1-11), терпит 10-е поражение в этом сезоне.

«Пивовары» устанавливают личный антирекорд, пропуская на чужих полях 7 игр кряду.

300-й матч в чемпионатах Украины проводит Денис Мирошниченко, 100-й – Ростислав Лях («Карпаты»), Назарий Муравский (ЛНЗ) и Эдуард Сарапий («Полесье»), 50-й – Эдуард Козик («Колос»), 1-й – Кирилл Кобернюк, Богдан Панчишин (оба – «Полесье»), Давид Нийо («Верес») и Виктор Адеойе («Кудровка»).

Во втором для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Валерий Сад («Полтава»).

15-й мяч в УПЛ забивает Эгиналду, 5-й – Ян Костенко, 1-й – Георгий Майсурадзе (в 22-й игре).

Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Игор Невес («Рух»).

Хавбек «Карпат» Ян Костенко становится автором 450-го гола сезона-2025/26.

4-й пенальти из 6 реализовывает Игорь Харатин, 4-й из 7 – Алексей Гуцуляк.

10-й сухой матч в украинских чемпионатах проводят Валентин Горох и Назар Домчак.

3-ю красную карточку в карьере получает Денис Мирошниченко, 1-ю – Николай Огарков (в 16-й игре) и Евгений Мисюра (в 21-й).

50-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в сезоне-2025/26 Брунинью («Карпаты»).

20-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Одессы Дмитрий Кубряк.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ