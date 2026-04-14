Цифры и факты. Важнейшие события 23-го тура УПЛ
Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе
«Шахтер» прерывает победную серию из 6 игр, а ЛНЗ – из 4-х.
Общая беспроигрышная серия горняков достигает 13 матчей (+9=4), а гостевая – 17 (+10=7).
Завершаются две сухие серии оранжево-черных: общая – на 707-й минуте и гостевая – на 482-й. Последний раз дончане пропускали 1 декабря 2025 года – 2:2 дома с «Кривбассом», а на чужих полях – 18 сентября 2025-го – 1:1 с «Металлистом 1925».
Дмитрий Ризнык, пропустив 50-й мяч в УПЛ в рядах «Шахтера», прерывает свою сухую серию на 694-й минуте.
ЛНЗ обновляет два клубных достижения, продлив общую голевую серию до 12 игр, а домашнюю – до 6.
Завершается рекордная безничейная серия черкасщан, которая составила 15 матчей (+13-2). Последний раз «сиреневые» подписывали мировую 28 сентября 2025 года – 0:0 дома с «Кривбассом».
Марк Ассинор забивает 8-й мяч в УПЛ и повторяет клубный рекорд Мухаррема Яшари.
«Полесье» празднует 40-ю викторию в чемпионатах Украины.
Черно-зеленые одерживают 4-ю победу подряд на чужих полях (мячи 11-1), повторяя клубное достижение.
Житомиряне обновляют личный рекорд, продлив гостевую безничейную серию до 12 игр (+10-2).
Руслан Ротань проводит 100-й поединок в УПЛ на тренерском посту (+45=32-23, 136-92), став 9-м, кто достиг этого рубежа и как игрок (375 матчей), и как тренер.
Команды Руслана Ротаня одерживают 10-ю крупную победу.
Алексей Гуцуляк забивает 25-му клубу элитного дивизиона.
Безвыигрышная домашняя серия «Полтавы» достигает 11 матчей (=2-9).
Малиново-золотые пропускают 21 игру подряд, а в родных стенах – 11.
Подопечные Павла Матвийченко проводят 10-й безголевой матч в УПЛ.
«Металлист 1925» проводит 100-й поединок в чемпионатах Украины (+27=31-42, 97-141).
Желто-синие, с 7-й попытки впервые взявшие верх над «Динамо», празднуют 10-ю викторию в этом сезоне.
Подопечные Младена Бартуловича обновляют клубное достижение, одержав 3-ю победу кряду в родных стенах (мячи 4-0).
Харьковчане проводят 30-й сухой матч в УПЛ.
«Металлисты» не пропускают в общем 298 минут подряд, а дома – 403, устанавливая новый личный рекорд.
«Динамо» обходится без ничьих 14 игр кряду (+8-6).
Бело-синие прерывают голевую серию на чужих полях, которая составила 12 матчей. Последний раз динамовцы оставались на «сухом пайке» в гостях 9 мая 2025 года – 0:0 с «Полесьем».
10-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера киевлян проводит Игорь Костюк (+7-3, 20-7).
«Кривбасс», одержавший 10-ю победу в этом сезоне, празднует 80-ю викторию на чужих полях.
Карлос Парако на 352-й минуте прерывает гостевую безголевую серию криворожцев, а Андрей Сторчоус на 375-й - общую «Кудровки».
Подопечные Василия Баранова терпят 3-е поражение кряду (мячи 1-5).
«Рух» 3-й раз подряд подписывет дома мировую с «Колосом».
Подопечные Ивана Федыка завершают три свои «рекордные» серии: проигрышную - из 6 матчей, безничейную общую – из 12 (+4-8) и домашнюю - из 10 (+3-7). Последний раз желто-черные делили очки с соперниками 25 октября 2025 года - 0:0 в гостях с «Карпатами», а в родных стенах – 24 мая 2025-го – 1:1 с «Шахтером».
Игор Невес становится автором 10-го гола «Руха» в баталиях с ковалевцами.
«Колос» делает 10-ю ничью в этом сезоне.
Элиас на 500-й минуте прерывает безголевую серию «колосков» в поединках с желто-черными.
«Заря» одерживает 3-ю подряд победу на своем поле (мячи 6-0), а «Эпицентр» терпит 4-е кряду поражение в гостях (мячи 1-12).
Сухая домашняя серия луганчан достигает 279 минут.
Виктор Скрипник проводит 300-й матч в чемпионатах Украины как игрок и тренер (142+158).
«Карпаты» 3-й раз подряд берут верх над «Александрией» (мячи 6-1).
Зелено-белые устанавливают личный рекорд, одержав 4-ю победу подряд (мячи 11-0).
«Львы», проведшие 10-й сухой матч в этом сезоне, продлевают свою серию без пропущенных мячей до 385 минут.
Жан Педрозу становится автором 10-го гола «джокеров» «Карпат» в элитном дивизионе.
«Александрия» обходится без побед в общем 15 матчей подряд (=5-10), устанавливая новый личный антирекорд, а на чужих полях – 14 (=6-8).
Черно-желто-зеленые пропускают 15 игр кряду, а в гостях – 12.
Игорь Харатин становится автором 250-го гола «Вереса» в чемпионатах Украины, а Денис Ндукве забивает 150-й мяч ровенчан в родных стенах.
Красно-черные обновляют клубное достижение, реализовав 7-й пенальти кряду.
«Оболонь», 4-й раз подряд уступившая хозяевам (мячи 1-11), терпит 10-е поражение в этом сезоне.
«Пивовары» устанавливают личный антирекорд, пропуская на чужих полях 7 игр кряду.
300-й матч в чемпионатах Украины проводит Денис Мирошниченко, 100-й – Ростислав Лях («Карпаты»), Назарий Муравский (ЛНЗ) и Эдуард Сарапий («Полесье»), 50-й – Эдуард Козик («Колос»), 1-й – Кирилл Кобернюк, Богдан Панчишин (оба – «Полесье»), Давид Нийо («Верес») и Виктор Адеойе («Кудровка»).
Во втором для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Валерий Сад («Полтава»).
15-й мяч в УПЛ забивает Эгиналду, 5-й – Ян Костенко, 1-й – Георгий Майсурадзе (в 22-й игре).
Во 2-й команде элиты открывает голевой счет Игор Невес («Рух»).
Хавбек «Карпат» Ян Костенко становится автором 450-го гола сезона-2025/26.
4-й пенальти из 6 реализовывает Игорь Харатин, 4-й из 7 – Алексей Гуцуляк.
10-й сухой матч в украинских чемпионатах проводят Валентин Горох и Назар Домчак.
3-ю красную карточку в карьере получает Денис Мирошниченко, 1-ю – Николай Огарков (в 16-й игре) и Евгений Мисюра (в 21-й).
50-й «горчичник» зарабатывает для своей команды в сезоне-2025/26 Брунинью («Карпаты»).
20-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Одессы Дмитрий Кубряк.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
