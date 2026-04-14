Игрок Шахтера: «Это тот график, о котором мечтает каждый футболист»
Егор Назарина не видит проблемы в плотном календаре
Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина прокомментировал плотный график команды и ничью в матче 23-го тура УПЛ с ЛНЗ – 2:2.
– По второму тайму хочется спросить. Ожидали ли, что ЛНЗ начнет играть с позиции второго номера, или готовились к такому? Или наоборот – это вы больше поджали и из-за этого ЛНЗ просели?
– Я считаю, что как первый, так и второй тайм мы играли с позиции силы. Во втором тайме, конечно, мы немного больше добавили, стали действовать агрессивнее – и команда соперника села немного ниже, мы этого ожидали. Поэтому ничего нового мы не увидели.
– Много рикошетов сегодня и забитых мячей в первом тайме. Для вас было ожидаемо, что такой результативный матч получится?
– У нас и первый матч был результативный, и сегодня тоже. Мы забили голы где-то с рикошетом, они забили с рикошетами. Если забили с рикошетов – значит удача улыбнулась как им, так и нам.
– У вас сейчас очень тяжелые переезды, сегодня тревога помешала вовремя продолжить второй тайм. Насколько это бьет психологически, возможно, по команде? Как вы будете после этого готовиться к АЗ?
– Психологически бьет что? Ничья?
– Ничья и в целом воздушная тревога, переезды – это все в совокупности добавляется.
– Благодаря клубу, они все делают для того, чтобы у нас были комфортные переезды, все делают для того, чтобы у нас было время для восстановления, поэтому все хорошо, мы ни на что не жалуемся.
Это тот график, о котором мечтает каждый футболист. У тебя еврокубки, чемпионат, там ты играешь в четвертьфинале Лиги конференций, тут ты борешься за золотые медали в чемпионате. Поэтому все хорошо, мы успеваем восстанавливаться, мы ни в коем случае ни на что не жалуемся.
А психологически ничего не бьет. Мы футболисты-профессионалы, наша задача – выходить на игру, показывать себя на максимум, несмотря на обстоятельства, в которых мы находимся.
– Как вы рассчитываете силы и в целом, как видите эту чемпионскую гонку?
– Видим ее в конце так же, как и в начале, ничего не изменилось. У нас в команде 30 игроков, которые могут заменить каждого футболиста. У нас есть силы на чемпионат и есть силы на Лигу конференций.
Как вы видите, мы сейчас боремся за выход в полуфинал и боремся за золотые медали. Это все началось с сентября. У нас есть игры Лиги конференций и чемпионат. Поэтому ничего не поменялось – мы боремся за самые высокие места, что там, что там.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
