  Игрок Шахтера: «Это тот график, о котором мечтает каждый футболист»
Украина. Премьер лига
14 апреля 2026, 15:11 | Обновлено 14 апреля 2026, 15:15
Игрок Шахтера: «Это тот график, о котором мечтает каждый футболист»

Егор Назарина не видит проблемы в плотном календаре

ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина прокомментировал плотный график команды и ничью в матче 23-го тура УПЛ с ЛНЗ – 2:2.

– По второму тайму хочется спросить. Ожидали ли, что ЛНЗ начнет играть с позиции второго номера, или готовились к такому? Или наоборот – это вы больше поджали и из-за этого ЛНЗ просели?

– Я считаю, что как первый, так и второй тайм мы играли с позиции силы. Во втором тайме, конечно, мы немного больше добавили, стали действовать агрессивнее – и команда соперника села немного ниже, мы этого ожидали. Поэтому ничего нового мы не увидели.

– Много рикошетов сегодня и забитых мячей в первом тайме. Для вас было ожидаемо, что такой результативный матч получится?

– У нас и первый матч был результативный, и сегодня тоже. Мы забили голы где-то с рикошетом, они забили с рикошетами. Если забили с рикошетов – значит удача улыбнулась как им, так и нам.

– У вас сейчас очень тяжелые переезды, сегодня тревога помешала вовремя продолжить второй тайм. Насколько это бьет психологически, возможно, по команде? Как вы будете после этого готовиться к АЗ?

– Психологически бьет что? Ничья?

– Ничья и в целом воздушная тревога, переезды – это все в совокупности добавляется.

– Благодаря клубу, они все делают для того, чтобы у нас были комфортные переезды, все делают для того, чтобы у нас было время для восстановления, поэтому все хорошо, мы ни на что не жалуемся.

Это тот график, о котором мечтает каждый футболист. У тебя еврокубки, чемпионат, там ты играешь в четвертьфинале Лиги конференций, тут ты борешься за золотые медали в чемпионате. Поэтому все хорошо, мы успеваем восстанавливаться, мы ни в коем случае ни на что не жалуемся.

А психологически ничего не бьет. Мы футболисты-профессионалы, наша задача – выходить на игру, показывать себя на максимум, несмотря на обстоятельства, в которых мы находимся.

– Как вы рассчитываете силы и в целом, как видите эту чемпионскую гонку?

– Видим ее в конце так же, как и в начале, ничего не изменилось. У нас в команде 30 игроков, которые могут заменить каждого футболиста. У нас есть силы на чемпионат и есть силы на Лигу конференций.

Как вы видите, мы сейчас боремся за выход в полуфинал и боремся за золотые медали. Это все началось с сентября. У нас есть игры Лиги конференций и чемпионат. Поэтому ничего не поменялось – мы боремся за самые высокие места, что там, что там.

Иван Чирко Источник: Профутбол Digital
не кожен, футболісти динамо не мріють про такий щільний графік
Туран йому ці слова ще пригадає ;)
Тут хоть через два дня на третий.
В НХЛ и НБА через день матчи. А в бейсболе МЛБ вообще почти каждый день играют. И потому регулярка (162 матча) идёт сериями по три игры с каждым соперником, которые играют 3 дня подряд в одном городе
"психологічно б'є що, нічия?" хахахаха
