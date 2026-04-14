  ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Реала возглавил участника чемпионата мира 2026
14 апреля 2026, 14:28 | Обновлено 14 апреля 2026, 14:30
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Реала возглавил участника чемпионата мира 2026

Карлуш Кейруш получил новый вызов в сборной Ганы

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлуш Кейруш

Сборная Ганы по футболу нашла нового тренера после увольнения Отто Аддо: им стал опытный португальский специалист Карлуш Кейруш.

Условия соглашения Карлуша с африканской сборной неизвестны, однако именно Кейруш будет руководить национальной командой на матчах чемпионата мира 2026.

Предыдущим местом работы Карлуша была сборная Омана, в которой тренер работал с лета 2025 по весну 2026 года. Главной задачей специалиста было вывести Оман на мундиаль, однако коуч провалил задачу и покинул пост.

Напомним, что одним из кандидатов на пост тренера Ганы был известный немецкий специалист Йоахим Лев.

На предстоящем мундиале Гана выступит в группе L вместе со сборными Англии, Панамы и Хорватии.

