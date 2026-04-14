ОФИЦИАЛЬНО. Бывший тренер Реала возглавил участника чемпионата мира 2026
Карлуш Кейруш получил новый вызов в сборной Ганы
Сборная Ганы по футболу нашла нового тренера после увольнения Отто Аддо: им стал опытный португальский специалист Карлуш Кейруш.
Условия соглашения Карлуша с африканской сборной неизвестны, однако именно Кейруш будет руководить национальной командой на матчах чемпионата мира 2026.
Предыдущим местом работы Карлуша была сборная Омана, в которой тренер работал с лета 2025 по весну 2026 года. Главной задачей специалиста было вывести Оман на мундиаль, однако коуч провалил задачу и покинул пост.
Напомним, что одним из кандидатов на пост тренера Ганы был известный немецкий специалист Йоахим Лев.
На предстоящем мундиале Гана выступит в группе L вместе со сборными Англии, Панамы и Хорватии.
🆕 Carlos Queiroz appointed @GhanaBlackstars Head Coach for 2026 FIFA World Cup 🏆https://t.co/xR6X6V2nf6— 🇬🇭 Ghana Football Association (@ghanafaofficial) April 13, 2026
