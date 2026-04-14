ЛНЗ получит звездное усиление после игры с Шахтером

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк рассказал о ситуации с травмированными в расположении «фиолетовых». Два легионера уже в ближайшее время снова станут доступными.

«Если говорить о Мухарреме Яшари, мы ждем его на ближайшие две недели. Мы будем в нем нуждаться в конце сезона. Есть большие надежды, что он нам поможет закончить этот сезон успешно.

По поводу Авуду – он начал свои индивидуальные тренировки. Думаю, что он тоже ближайшие матчи уже будет играть», – лаконично сказал Каюк.

Мухаррем получил травму на старте матча против Эпицентра (2:0), а Авуду травмировался на старте встречи с Рухом (2:1)