  4. ЛНЗ получит звездное усиление после игры с Шахтером
14 апреля 2026, 14:04 | Обновлено 14 апреля 2026, 14:32
Яшари и Авуду близки к возвращению в общую группу «фиолетовых»

ФК ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк рассказал о ситуации с травмированными в расположении «фиолетовых». Два легионера уже в ближайшее время снова станут доступными.

«Если говорить о Мухарреме Яшари, мы ждем его на ближайшие две недели. Мы будем в нем нуждаться в конце сезона. Есть большие надежды, что он нам поможет закончить этот сезон успешно.

По поводу Авуду – он начал свои индивидуальные тренировки. Думаю, что он тоже ближайшие матчи уже будет играть», – лаконично сказал Каюк.

Мухаррем получил травму на старте матча против Эпицентра (2:0), а Авуду травмировался на старте встречи с Рухом (2:1)

Мухаррем Яшари Абдул Авуду Василий Каюк ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
