  4. Шахтер пропустил первый с 1 декабря 2025 года мяч в УПЛ
Украина. Премьер лига
14 апреля 2026, 12:00 | Обновлено 14 апреля 2026, 12:06
Шахтер пропустил первый с 1 декабря 2025 года мяч в УПЛ

Сухая серия горняков прервалась на 707-й минуте

ФК ЛНЗ

Валерий Бондарь, поразив на 28-й минуте свои ворота в матче с ЛНЗ (2:2), прервал одну из самых продолжительных в истории чемпионатов Украины сухую серию «Шахтера», которая составила 707 минут. Последний раз горняки пропускали 1 декабря 2025 года в домашнем поединке с «Кривбассом» (2:2). 567 минут отстоял на «ноль» Дмитрий Ризнык и 140 – Кирилл Фесюн.

К слову, одновременно с командной завершилась и личная сухая серия стража ворот оранжево-черных Дмитрия Ризныка, которому не хватило всего 6 минут, чтобы покорить 700-минутный «сухой» рубеж.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные командные сухие серии в чемпионатах Украины

Мин.

Клуб

Началась

Завершилась

Вратари (минуты)

955’

Шахтер

02.12.2018

11.05.2019

Андрей ПЯТОВ (775’), Алексей ШЕВЧЕНКО (180’)

841’

Шахтер

11.10.2001

21.04.2002

Войцех КОВАЛЕВСКИ (535’), Дмитрий ШУТКОВ (216’),

Юрий ВИРТ (90’)

837’

Металлист

26.09.1998

10.04.1999

Александр ГОРЯИНОВ (807’), Олег КОЛЕСОВ (30’)

815’

Днепр

06.04.1995

05.06.1995

Николай МЕДИН (602’), Святослав СИРОТА (213’)

807’

Динамо

06.11.2011

01.04.2012

Александр ШОВКОВСКИЙ (627’), Максим КОВАЛЬ (180’)

775’

Шахтер

18.05.1999

24.07.1999

Дмитрий ШУТКОВ (416’), Юрий ВИРТ (359’)

724’

Днепр

04.08.2002

03.11.2002

Николай МЕДИН

724’

Днепр

09.04.2006

30.07.2006

Вячеслав КЕРНОЗЕНКО

716’

Динамо

19.06.1995

31.08.1995

Александр ШОВКОВСКИЙ (504’), Андрей КОВТУН (212’)

707’

Шахтер

01.12.2025

13.04.2026

Дмитрий РИЗНЫК (567’), Кирилл ФЕСЮН (140’)

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сергей Цыба Sport.ua
