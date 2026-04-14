Шахтер пропустил первый с 1 декабря 2025 года мяч в УПЛ

Валерий Бондарь, поразив на 28-й минуте свои ворота в матче с ЛНЗ (2:2), прервал одну из самых продолжительных в истории чемпионатов Украины сухую серию «Шахтера», которая составила 707 минут. Последний раз горняки пропускали 1 декабря 2025 года в домашнем поединке с «Кривбассом» (2:2). 567 минут отстоял на «ноль» Дмитрий Ризнык и 140 – Кирилл Фесюн.

К слову, одновременно с командной завершилась и личная сухая серия стража ворот оранжево-черных Дмитрия Ризныка, которому не хватило всего 6 минут, чтобы покорить 700-минутный «сухой» рубеж.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные командные сухие серии в чемпионатах Украины