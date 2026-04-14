Шахтер пропустил первый с 1 декабря 2025 года мяч в УПЛ
Сухая серия горняков прервалась на 707-й минуте
Валерий Бондарь, поразив на 28-й минуте свои ворота в матче с ЛНЗ (2:2), прервал одну из самых продолжительных в истории чемпионатов Украины сухую серию «Шахтера», которая составила 707 минут. Последний раз горняки пропускали 1 декабря 2025 года в домашнем поединке с «Кривбассом» (2:2). 567 минут отстоял на «ноль» Дмитрий Ризнык и 140 – Кирилл Фесюн.
К слову, одновременно с командной завершилась и личная сухая серия стража ворот оранжево-черных Дмитрия Ризныка, которому не хватило всего 6 минут, чтобы покорить 700-минутный «сухой» рубеж.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные командные сухие серии в чемпионатах Украины
|
Мин.
|
Клуб
|
Началась
|
Завершилась
|
Вратари (минуты)
|
955’
|
Шахтер
|
02.12.2018
|
11.05.2019
|
Андрей ПЯТОВ (775’), Алексей ШЕВЧЕНКО (180’)
|
841’
|
Шахтер
|
11.10.2001
|
21.04.2002
|
Войцех КОВАЛЕВСКИ (535’), Дмитрий ШУТКОВ (216’),
|
|
|
|
|
Юрий ВИРТ (90’)
|
837’
|
Металлист
|
26.09.1998
|
10.04.1999
|
Александр ГОРЯИНОВ (807’), Олег КОЛЕСОВ (30’)
|
815’
|
Днепр
|
06.04.1995
|
05.06.1995
|
Николай МЕДИН (602’), Святослав СИРОТА (213’)
|
807’
|
Динамо
|
06.11.2011
|
01.04.2012
|
Александр ШОВКОВСКИЙ (627’), Максим КОВАЛЬ (180’)
|
775’
|
Шахтер
|
18.05.1999
|
24.07.1999
|
Дмитрий ШУТКОВ (416’), Юрий ВИРТ (359’)
|
724’
|
Днепр
|
04.08.2002
|
03.11.2002
|
Николай МЕДИН
|
724’
|
Днепр
|
09.04.2006
|
30.07.2006
|
Вячеслав КЕРНОЗЕНКО
|
716’
|
Динамо
|
19.06.1995
|
31.08.1995
|
Александр ШОВКОВСКИЙ (504’), Андрей КОВТУН (212’)
|
707’
|
Шахтер
|
01.12.2025
|
13.04.2026
|
Дмитрий РИЗНЫК (567’), Кирилл ФЕСЮН (140’)
