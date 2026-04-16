Карлос ПАРАКО: «Игра была непростой»

Нападающий «Кривбасса» Карлос Парако прокомментировал победу над «Кудривкой» (2:1) в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Прокомментируйте сложный матч и победу в целом.

– Если честно, игра была непростой. Мы понимали, что после прошлого поражения нужно хорошо поработать в течение всей недели, чтобы вернуться на победный путь – и сегодня нам это удалось. Надеюсь, будем продолжать в том же духе и в следующих турах. Нам это по силам.

– Был ли момент после 1:0, когда нужно было «закрывать» игру вторым голом?

– Да, но забить не удалось. Впоследствии соперник сравнял счет, но мы боролись до конца и верили, что свой шанс выиграть все равно получим – так в итоге и случилось. Спасибо всем!

– После гола в ворота «Кудровки» ты стал лучшим бомбардиром команды в сезоне УПЛ – 7 мячей.

– Это приятно. Если честно, мы с Мендосой постоянно шутим на тему того, кто из нас станет лучшим бомбардиром «Кривбасса». Но, я думаю, что это только добавляет нам обоим мотивации, и в итоге идет на пользу команде. Ведь главное сейчас – игра команды и достижение наших целей.