Гендиректор Ворсклы: «Финансовая ситуация в клубе близка к критической»

Генеральный директор «Ворсклы» Максим Гарус рассказал о финансовом состоянии команды, назначении Владимира Чеснакова спортивным директором и ближайших перспективах клуба.

– Господин Максим, ровно две недели назад вы стали генеральным директором «Ворсклы». Наверное, уже успели разобраться, каково реальное положение дел в клубе на сегодняшний день?

– После глубокого анализа могу сказать, что финансовая ситуация в клубе близка к критической. Долги перед бывшими игроками, у которых порой были просто сумасшедшие личные контракты, перед тренерами и обслуживающим персоналом и так далее выливаются в то, о чем мы не можем молчать. Первостепенная наша задача – стабилизировать и восстановить все самые необходимые процессы в клубе. На данный момент мы четко понимаем свой бюджет и работаем в пределах имеющихся ресурсов. Основная задача менеджмента сейчас – это оптимизация расходов и поиск потенциального инвестора. Хочу подчеркнуть: мы открыты для диалога со всеми, кому небезразлична судьба футбольного клуба «Ворскла».

– Новость о возвращении в клуб Владимира Чеснакова на должность спортивного директора до сих пор на хайпе. Как возникла идея привлечь легенду клуба к новому менеджменту?

– Это решение было вполне логичным и взвешенным. Владимир – воплощение «Ворсклы», человек с бесценным опытом и безусловным авторитетом. Кто, как не он, знает внутреннюю кухню и ДНК нашего клуба? Стремимся строить структуру, где опыт выступлений на поле трансформируется в стратегическое управление. Его видение поможет нам в будущем эффективнее работать на трансферном рынке и в воспитании собственной молодежи. К тому же новый спортдир и сам уже включился в процесс переговоров с потенциальными партнерами.

– О каких первоочередных шагах в жизни «бело-зеленых» в это непростое время уместно говорить прежде всего?

– Во-первых, это сохранение кадрового потенциала и поддержка стабильного микроклимата во всех командах. Во-вторых – развитие детско-юношеской школы, ведь собственные воспитанники – это фундамент будущего. Мы также активно работаем над усилением коммуникации с нашими болельщиками и бизнесом. В эти времена клуб должен быть не просто спортивной единицей, а социальным магнитом для региона.

– Господин Максим, каким бы вы хотели видеть ФК «Ворскла» в ближайшем будущем?

– Видим «Ворсклу» современным, прозрачным и амбициозным клубом. Наша цель – построить систему, которая будет работать как часы, независимо от внешних обстоятельств. Несмотря на нынешний кризис, верим, что «Ворскла» обязательно вернется в когорту лучших клубов Украины и еще не раз напомнит о себе в клубных турнирах Старого света.

