  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Они явно доигрывают сезон. Что-то непонятное»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они явно доигрывают сезон. Что-то непонятное»

Тренер – о матчах чемпиона Украины

16 апреля 2026, 00:31 |
944
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Они явно доигрывают сезон. Что-то непонятное»
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о прошедшем туре УПЛ.

– Перейдем к общим итогам. Какая команда этого тура вас больше всего разочаровала, от кого ожидали большего?

– Откровенно говоря, и сказать нечего. Все игры – какие-то бледные. Полесье выиграло в одни ворота, СК Полтава уже доигрывает сезон – здесь ничего удивительного. А в остальных матчах – мало моментов, минимум ударов по воротам. Что-то непонятное. Нет той агрессии, которая должна быть.

– А чья игра понравилась? Возможно, кто-то приятно удивил на этом общем фоне?

– Второй тайм «Шахтера» в Черкассах с ЛНЗ. Это единственное, что хоть немного запомнилось, хотя в целом тоже ничего особо интересного. Это разочаровывает.

