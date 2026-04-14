Дженоа потерял Руслана Малиновского перед матчем чемпионата Италии
Украинский футболист пропустит поединок против «Пизы» из-за перебора предупреждений
В воскресенье, 19 апреля, состоится матч 33-го тура чемпионата Италии, в котором встретятся «Пиза» и «Дженоа». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.
В этом противостоянии «грифонам» не поможет полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, который был дисквалифицирован на один матч из-за перебора предупреждений.
В предыдущем туре «Дженоа» одолела на домашнем стадионе «Сассуоло» со счетом 2:1, а опытный 32-летний футболист забил гол и получил желтую карточку, из-за которой и не сможет выйти на поле в следующей игре.
В нынешнем сезоне Малиновский провел 31 матч, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи, неоднократно принося своей команде важные баллы.
«Дженоа» разместился на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 36 пунктов. Команда Даниэле де Росси отдалилась от зоны вылета на девять очков.
