В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву
Наибольшие шансы возглавить команду у Мирона Маркевича
Летом 2026 года истекает контракт нынешнего наставника сборной Украины Сергея Реброва, и в УАФ уже определились с возможным преемником.
По информации Игоря Бурбаса, главным претендентом на должность является Мирон Маркевич. Ожидается, что именно он возглавит национальную команду.
Сообщается, что в ассоциации также рассматривают вариант экономии бюджета – Маркевич может получать меньшую зарплату, чем действующий тренер.
Напомним, специалист уже работал со сборной в 2010 году, проведя четыре матча (три победы и одна ничья). Наибольших успехов Маркевич достиг на клубном уровне, в частности с «Металлистом» и «Днепром», который он вывел в финал Лиги Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Та напишіть вже -готові ні.уя не платити..