14 апреля 2026, 22:22 |
В УАФ выбрали нового тренера сборной и готовы платить меньше, чем Реброву

Наибольшие шансы возглавить команду у Мирона Маркевича

14 апреля 2026, 22:22 |
Летом 2026 года истекает контракт нынешнего наставника сборной Украины Сергея Реброва, и в УАФ уже определились с возможным преемником.

По информации Игоря Бурбаса, главным претендентом на должность является Мирон Маркевич. Ожидается, что именно он возглавит национальную команду.

Сообщается, что в ассоциации также рассматривают вариант экономии бюджета – Маркевич может получать меньшую зарплату, чем действующий тренер.

Напомним, специалист уже работал со сборной в 2010 году, проведя четыре матча (три победы и одна ничья). Наибольших успехов Маркевич достиг на клубном уровне, в частности с «Металлистом» и «Днепром», который он вывел в финал Лиги Европы.

Мирон Маркевич сборная Украины по футболу назначение тренера зарплаты Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
"Готові платити менше"...🤦
Та напишіть вже -готові ні.уя не платити..
Так у него же пенсия есть и субсидия)
Це буде провал
Цікавий варіант.хочеться дізнатися нарешті на що спроможній цей тренер,але він давно не тренував
