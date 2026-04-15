Ребров выбрал свой путь после поражения сборной Украины от Швеции

У главного тренера сборной Украины Сергея Реброва летом 2026 года заканчивается контракт.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, после провального матча плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года Ребров покинет сборную. Тренер принял решение вернуться в клубный футбол, где ему удалось добиться успехов.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».