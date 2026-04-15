15 апреля 2026, 07:02
Ребров выбрал свой путь после поражения сборной Украины от Швеции

Тренер хочет вернуться в клубный футбол

УАФ. Сергей Ребров

У главного тренера сборной Украины Сергея Реброва летом 2026 года заканчивается контракт.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, после провального матча плей-офф отбора на чемпионат мира 2026 года Ребров покинет сборную. Тренер принял решение вернуться в клубный футбол, где ему удалось добиться успехов.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
