  4. АЛЬКАРАС: «Стать вновь первой ракеткой в Барселоне – отличная мотивация»
14 апреля 2026, 01:29 |
АЛЬКАРАС: «Стать вновь первой ракеткой в Барселоне – отличная мотивация»

Карлос сыграет стартовый поединок на турнире ATP 500 в Барселоне 14 апреля

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) прибыл на турнир ATP 500 в Барселоне.

Карлос пообщался с журналистами и рассказал, что пятисотник в Барселоне – отличный шанс вернуть себе первое место в рейтинге ATP.

После поражения в финале турнира ATP 1000 в Монте-Карло, испанский теннисист уступил первое место Яннику Синнеру (ATP 1).

Карлос может изменить ситуацию, завоевав трофей в Барселоне.

«Я понимаю, что для того, чтобы этот турнир запомнился мне нужно его выиграть. Стать вновь первой ракеткой в Барселоне – это отличная мотивация. Наше соперничество с Янником – это всегда борьба. Но мы с командой сосредоточены на том, чтобы продолжать идти по выбранному пути и стремиться к постоянному совершенствованию. Мы очень четко понимаем, что нам нужно делать и воплощать на тренировках и в матчах, тем более после вчерашнего поражения. Так что для меня это главная цель, но, конечно, с точки зрения результатов и очков – это дополнительная мотивация.

Янник один из тех игроков, которые делают меня лучше. Он помогает мне осознать свои слабые стороны. Он помогает мне понять, на чем мне действительно нужно сосредоточиться на каждой тренировке и в каждом матче. И именно к этому я стремлюсь каждый день – к самосовершенствованию. Так что очень приятно иметь его в качестве ориентира и видеть все, чего он достигает. Однако это не значит, что мы не будем скучать друг по другу время от времени на турнирах. Например, на этой неделе я не буду скучать по нему (смеется), но все в порядке», – поделился мыслями с журналистами Алькарас.

В прошлом году Алькарас проиграл в финальном поединке пятисотника в Барселоне представителю Дании Хольгеру Руне из-за проблем со здоровьем.

Карлос начнет выступления на турнире 14 апреля. В стартовом поединке испанец сыграет с квалифайером Отто Виртаненом.

Внушительная цифра. Алькарас обогнал Маррея по сумме призовых за карьеру
Восьмой сеяный пятисотника в Барселоне снялся с матча из-за травмы
Рейтинг ATP. Синнер опередил Алькараса, Сачко покинул топ-200
Карлос Алькарас (теннисист) ATP Барселона
Алина Грушко Источник: Punto de Break
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый рекорд. Сборная Украины по теннису ворвалась в топ-3 рейтинга наций
Махмудов, которого унизил Фьюри, опозорился на весь мир своим поступком
Источник: Шахтер завершил громкий трансфер за большие деньги
Подрез разгромила экс-третью ракетку и вышла в 1/8 финала WTA 250 в Руане
Моуринью решил выгнать из Бенфики украинца
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Источник: в УАФ выбрали нового тренера сборной Украины вместо Реброва
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
В УАФ дали Реброву ответ о его будущем в сборной Украины
Сборная Украины отказалась от матча с россией и получит техпоражение
Итоговые таблицы. Женская сборная Украины вышла на ЧЕ-2026 по гандболу
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
