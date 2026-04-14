АЛЬКАРАС: «Стать вновь первой ракеткой в Барселоне – отличная мотивация»

Испанский теннисист Карлос Алькарас (ATP 2) прибыл на турнир ATP 500 в Барселоне.

Карлос пообщался с журналистами и рассказал, что пятисотник в Барселоне – отличный шанс вернуть себе первое место в рейтинге ATP.

После поражения в финале турнира ATP 1000 в Монте-Карло, испанский теннисист уступил первое место Яннику Синнеру (ATP 1).

Карлос может изменить ситуацию, завоевав трофей в Барселоне.

«Я понимаю, что для того, чтобы этот турнир запомнился мне нужно его выиграть. Стать вновь первой ракеткой в Барселоне – это отличная мотивация. Наше соперничество с Янником – это всегда борьба. Но мы с командой сосредоточены на том, чтобы продолжать идти по выбранному пути и стремиться к постоянному совершенствованию. Мы очень четко понимаем, что нам нужно делать и воплощать на тренировках и в матчах, тем более после вчерашнего поражения. Так что для меня это главная цель, но, конечно, с точки зрения результатов и очков – это дополнительная мотивация.

Янник один из тех игроков, которые делают меня лучше. Он помогает мне осознать свои слабые стороны. Он помогает мне понять, на чем мне действительно нужно сосредоточиться на каждой тренировке и в каждом матче. И именно к этому я стремлюсь каждый день – к самосовершенствованию. Так что очень приятно иметь его в качестве ориентира и видеть все, чего он достигает. Однако это не значит, что мы не будем скучать друг по другу время от времени на турнирах. Например, на этой неделе я не буду скучать по нему (смеется), но все в порядке», – поделился мыслями с журналистами Алькарас.

В прошлом году Алькарас проиграл в финальном поединке пятисотника в Барселоне представителю Дании Хольгеру Руне из-за проблем со здоровьем.

Карлос начнет выступления на турнире 14 апреля. В стартовом поединке испанец сыграет с квалифайером Отто Виртаненом.