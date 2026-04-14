ФОТО. Футболист сделал беременной дочь главного тренера своей команды
Пара уже подтвердила новость в соцсетях
Полузащитник Оливер Арбластер сообщил, что скоро станет отцом – его избранница дочь наставника «Шеффилд Юнайтед» Криса Уайлдера.
Марта Элизабет Уайлдер объявила о беременности в Instagram, опубликовав фото с УЗИ и снимки пары. Пост сопровождался подписью «+1».
Мать футболиста намекнула, что у пары будет мальчик, написав: «Он будет самым любимым. Не могу дождаться». Одноклубники поздравили Арбластера с новостью.
В этом сезоне хавбек провел 18 матчей и остается важной частью команды, которая борется за сохранение места в Чемпионшипе.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
