ФОТО. Футболист сделал беременной дочь главного тренера своей команды

Полузащитник Оливер Арбластер сообщил, что скоро станет отцом – его избранница дочь наставника «Шеффилд Юнайтед» Криса Уайлдера.

Марта Элизабет Уайлдер объявила о беременности в Instagram, опубликовав фото с УЗИ и снимки пары. Пост сопровождался подписью «+1».

Мать футболиста намекнула, что у пары будет мальчик, написав: «Он будет самым любимым. Не могу дождаться». Одноклубники поздравили Арбластера с новостью.

В этом сезоне хавбек провел 18 матчей и остается важной частью команды, которая борется за сохранение места в Чемпионшипе.