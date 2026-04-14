  ФОТО. Футболист сделал беременной дочь главного тренера своей команды
14 апреля 2026, 00:56 | Обновлено 14 апреля 2026, 00:58
ФОТО. Футболист сделал беременной дочь главного тренера своей команды

Пара уже подтвердила новость в соцсетях

14 апреля 2026, 00:56 | Обновлено 14 апреля 2026, 00:58
587
1 Comments
ФОТО. Футболист сделал беременной дочь главного тренера своей команды
Instagram. Оливер Арбластер и Марта Уайлдер

Полузащитник Оливер Арбластер сообщил, что скоро станет отцом – его избранница дочь наставника «Шеффилд Юнайтед» Криса Уайлдера.

Марта Элизабет Уайлдер объявила о беременности в Instagram, опубликовав фото с УЗИ и снимки пары. Пост сопровождался подписью «+1».

Мать футболиста намекнула, что у пары будет мальчик, написав: «Он будет самым любимым. Не могу дождаться». Одноклубники поздравили Арбластера с новостью.

В этом сезоне хавбек провел 18 матчей и остается важной частью команды, которая борется за сохранение места в Чемпионшипе.

Максим Лапченко Источник: The Sun
Так в нас взагалі футболіст зробив вагітною доньку президента клубу)
