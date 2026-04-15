Зинченко получил предложение от 36-кратного чемпиона. Но есть одно условие
«Аякс» готов продолжить сотрудничество с украинцем
Амстердамский «Аякс» готов продолжить сотрудничество с украинским защитником Александром Зинченко, однако выдвигает финансовое условие в отношении нового контракта.
По информации источника, руководство клуба заинтересовано в сохранении игрока в составе, но планирует пересмотреть его зарплату в сторону уменьшения.
В клубе рассматривают Зинченко как важного исполнителя для долгосрочного проекта, однако окончательное решение о продлении контракта будет зависеть от переговоров о финансовых условиях.
Ранее футболист сборной Украины и «Аякса» Александр Зинченко рассказал, как постепенно начал терять игровое время в лондонском «Арсенале».
