  4. Динамо отстранило трех футболистов от участия в следующем матче
14 апреля 2026, 23:02
Динамо отстранило трех футболистов от участия в следующем матче

Следующий матч киевляне проведут против «Зари»

ФК Заря. Роман Саленко

В пятницу, 17 апреля, состоится матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором киевское «Динамо» на стадионе имени Валерия Лобановского примет луганскую «Зарю».

Согласно договоренностям между клубами, трем футболистам «Зари», которые арендованы у «Динамо», запрещено играть в этом матче. Таким образом, Роман Саленко, Навин Малиш и Федор Задорожный не смогут принять участие в поединке.

Ранее известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо посоветовал тренеру «Динамо» Игорю Костюку сконцентрироваться на борьбе за Кубок Украины после серии поражений в УПЛ.

Навин Малыш Роман Саленко Федор Задорожный аренда игрока Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Заря
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Всцялись диряві , зорьку бояться 🤣
