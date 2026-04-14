Динамо отстранило трех футболистов от участия в следующем матче

В пятницу, 17 апреля, состоится матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором киевское «Динамо» на стадионе имени Валерия Лобановского примет луганскую «Зарю».

Согласно договоренностям между клубами, трем футболистам «Зари», которые арендованы у «Динамо», запрещено играть в этом матче. Таким образом, Роман Саленко, Навин Малиш и Федор Задорожный не смогут принять участие в поединке.

Ранее известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо посоветовал тренеру «Динамо» Игорю Костюку сконцентрироваться на борьбе за Кубок Украины после серии поражений в УПЛ.