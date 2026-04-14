«Что они должны сделать?» Маркевич ответил Турану, обратившемуся к УАФ
Тренер не понимает претензий Арды Турана
Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на претензии главного тренера Шахтера Арды Турана, обратившегося в УАФ из-за тяжелого графика донецкого клуба.
– На пресс-конференции Арда Туран жаловался на сложный график и даже обратился в УАФ, попросив немного понять команду, которая успешно представляет Украину в еврокубках. Каково ваше мнение по этому поводу?
– А что УАФ еще должна сделать? Я не понимаю. Это удел всех клубов в Европе, а не только Шахтера – играть два раза в неделю. Здесь ничего не поделаешь.
Я думаю, не нужно обращать на это внимание. Это слышат футболисты. Так играют все команды в Европе, и никто никому не идет на встречу. Хотите играть в еврокубках – это ваши проблемы, – сказал Маркевич.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Безнадежно для «Барсы» и «Ливера», «Реал» поборется, «Шахтер» пройдет дальше
Футболист сможет играть за «горняков» только с августа
не хочете беріть приклад з динамо
зайняли 27 місце і все....
на чілє, раз в тиждень булками потрусили і відпочивають
Подивіться на НБА. Візьмемо наприклад Лейкерс.
П'ять останніх ігор: 6-те, 8-е, 10-е, 11-е, 13-е квітня.
П'ять ігор за трохи більше ніж тиждень!! З перельотами між містами. Америка немаленька країна.
И потому Суркис решил не играть больше.