«Что они должны сделать?» Маркевич ответил Турану, обратившемуся к УАФ

Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на претензии главного тренера Шахтера Арды Турана, обратившегося в УАФ из-за тяжелого графика донецкого клуба.

– На пресс-конференции Арда Туран жаловался на сложный график и даже обратился в УАФ, попросив немного понять команду, которая успешно представляет Украину в еврокубках. Каково ваше мнение по этому поводу?

– А что УАФ еще должна сделать? Я не понимаю. Это удел всех клубов в Европе, а не только Шахтера – играть два раза в неделю. Здесь ничего не поделаешь.

Я думаю, не нужно обращать на это внимание. Это слышат футболисты. Так играют все команды в Европе, и никто никому не идет на встречу. Хотите играть в еврокубках – это ваши проблемы, – сказал Маркевич.