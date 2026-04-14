Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Что они должны сделать?» Маркевич ответил Турану, обратившемуся к УАФ
Украина. Премьер лига
14 апреля 2026, 13:21
«Что они должны сделать?» Маркевич ответил Турану, обратившемуся к УАФ

Тренер не понимает претензий Арды Турана

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич отреагировал на претензии главного тренера Шахтера Арды Турана, обратившегося в УАФ из-за тяжелого графика донецкого клуба.

– На пресс-конференции Арда Туран жаловался на сложный график и даже обратился в УАФ, попросив немного понять команду, которая успешно представляет Украину в еврокубках. Каково ваше мнение по этому поводу?

– А что УАФ еще должна сделать? Я не понимаю. Это удел всех клубов в Европе, а не только Шахтера – играть два раза в неделю. Здесь ничего не поделаешь.

Я думаю, не нужно обращать на это внимание. Это слышат футболисты. Так играют все команды в Европе, и никто никому не идет на встречу. Хотите играть в еврокубках – это ваши проблемы, – сказал Маркевич.

По теме:
Шахтер Донецк Арда Туран Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Шахтер чемпионат Украины по футболу Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
все правильно, хочете грати в Європі терпіть
не хочете беріть приклад з динамо
зайняли 27 місце і все....
на чілє, раз в тиждень булками потрусили і відпочивають
Ответить
+3
Таки да. Это реальности. Но почему все кто потом с ними сталкиваются забывают как до этого смеялись с трудностей шахты?
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
А можно і зовсім ніде не грати...Смоктати бамбук та сидіти на халяві у Европі.
Ответить
+1
СЛАБАКИ! 
Подивіться на НБА. Візьмемо наприклад Лейкерс. 
П'ять останніх ігор: 6-те, 8-е, 10-е, 11-е, 13-е квітня. 
П'ять ігор за трохи більше ніж тиждень!! З перельотами між містами. Америка немаленька країна.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Хотите играть в еврокубках – это ваши проблемы, – сказал Маркевич.
И потому Суркис решил не играть больше.
Ответить
0
Палкін  і Рінат завжди "плакались в хустинку",вибиваючи собі дивиденти в суддівстві.Ну як же,таки найбільший спонсор УАФ. 
Ответить
-3
Показать Скрыть 4 ответа
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем