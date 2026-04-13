Зидану предлагали возглавить сборную Таджикистана, и он даже дал ответ
Зинедин Зидан мог променять сборную Франции на Таджикистан
Сборная Таджикистана осталась без главного тренера после того, как у Горана Стевановича закончился срок действия контракта. Руководство местной федерации футбола обратилось с предложением возглавить команду экс-звезде сборной Франции и бывшему тренеру «Реала» Зинедину Зидану.
Легенда мирового футбола вежливо отказался, так как уже имеет договорённость с Федерацией футбола Франции и планирует возглавить сборную Франции после чемпионата мира 2026 года.
Перед стартом на Кубке Азии 2027 года Таджикистан продолжает искать наставника. Команда занимает 103-е место в рейтинге ФИФА.
