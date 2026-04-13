  4. Два игрока могут покинуть Шахтер. Туран выразил свое мнение
13 апреля 2026, 19:59 | Обновлено 13 апреля 2026, 20:04
Марлон и Траоре могут стать свободными агентами

ФК Шахтер. Лассина Траоре

Наставник Шахтера Арда Туран выразил мнение по поводу контрактов защитника Марлона и форварда Лассины Траоре, которые могут стать свободным агентами.

– У Траоре и Марлона Сантоса через полгода завершаются контракты. Планирует ли Шахтер продолжать сотрудничество с этими исполнителями?
– Могу лишь сказать, что я полностью доволен их выступлениями и пребыванием в команде – как с морально-человеческой точки зрения, так и с учетом игровых качеств. Это два невероятных исполнителя, которые приносят команде чрезвычайно большую пользу, особенно в весенней части сезона. К сожалению или к счастью, я отвечаю только за спортивную составляющую, поэтому могу думать только о том, как правильно интегрировать их в нашу игровую модель.

Относительно продления контрактов это уже в зоне ответственности Дарио Срны, Сергея Палкина и, конечно, зависит от желания самих футболистов. Да, я бы очень хотел, чтобы они продолжили выступать за нас. И если это произойдет, я буду очень счастлив».

Марлон в сезоне провел 13 матчей и сделал 2 результативные передачи, а Траоре забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 11 матчах.

Траоре сегодня лучший.
