«Распродажи игроков не будет». Лидер УПЛ – о трансферных планах

Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк заверил болельщиков команды в том, что летом клуб не будет продавать большое количество ведущих футболистов.

«Распродажи игроков точно не будет. Мы будем только усиливаться. Мы выполнили задачу создания костяка команды, а дальше нужно улучшать состав».

«Приятно, что мы стали конкурентоспособными, но хотим быть стабильными не на один сезон», – сказал Каюк.

ЛНЗ набрал 51 пункт и по дополнительным показателям опережает Шахтер.