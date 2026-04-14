Украина. Премьер лига14 апреля 2026, 18:45 | Обновлено 14 апреля 2026, 19:04
«Распродажи игроков не будет». Лидер УПЛ – о трансферных планах
Каюк утверждает, что лидеры останутся в команде
Генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк заверил болельщиков команды в том, что летом клуб не будет продавать большое количество ведущих футболистов.
«Распродажи игроков точно не будет. Мы будем только усиливаться. Мы выполнили задачу создания костяка команды, а дальше нужно улучшать состав».
«Приятно, что мы стали конкурентоспособными, но хотим быть стабильными не на один сезон», – сказал Каюк.
ЛНЗ набрал 51 пункт и по дополнительным показателям опережает Шахтер.
думаю наступного сезону цей результат повторити буде важко, прогнозую на наступний сезон 4-7 місце.
