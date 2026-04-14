Мирону Маркевичу нашли помощника в сборной Украины
Мальдера может вернуться в главную команду страны
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может в скором времени покинуть команду — летом у него заканчивается контракт с УАФ.
Как отметил журналист Игорь Цыганик, команду может возглавить Мирон Маркевич. УАФ хочет назначить ему в помощники итальянского специалиста Андреа Мальдеру, который уже работал в сборной, когда команду тренировал Андрей Шевченко.
Ранее сообщалось, что Мальдера не планирует присоединяться к штабу Роберто Де Дзерби в «Тоттенхэме», что выглядит неожиданно, учитывая их многолетнее сотрудничество.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
