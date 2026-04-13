  4. Дмитрий РИЗНЫК: «Это впервые в моей карьере. Готовились к матчу»
13 апреля 2026, 17:55 | Обновлено 13 апреля 2026, 18:25
1719
2

Дмитрий РИЗНЫК: «Это впервые в моей карьере. Готовились к матчу»

Вратарь оформил результативную передачу

13 апреля 2026, 17:55 | Обновлено 13 апреля 2026, 18:25
1719
2 Comments
Дмитрий РИЗНЫК: «Это впервые в моей карьере. Готовились к матчу»
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык оценил ничью 2:2 в матче чемпионата Украины против ЛНЗ и первую результативную передачу в своей карьере.

«Мой ассист? Да, нарабатывали этот момент, передачу на Лассину Траоре. Подсказали, как нужно сделать. Готовился делать такую передачу, чтобы Траоре цеплялся.

«Первый ассист в карьере? Думаю, да».

«Логистика? Клуб делает все, чтобы облегчить нам жизнь. Такой график, но это наша работа, а главное – результат на поле. Ответная игра с АЗ? Ничего не решено, потому что соперник будет дома играть. Не расслабляемся», – сказал Ризнык.

В таблице ЛНЗ и Шахтер набрали по 51 очку и идут в топ-2.

Це вперше у моїй кар'єрі готувались до матчу)) 
Чоловік можливо висловився не вірно.
