МАРКЕВИЧ: «Они должны быть довольны, что проиграли с таким счётом»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Ливерпулем».

– Честь хозяев удалось отстоять только «ПСЖ», который без особых усилий одержал верх над «Ливерпулем» – 2:0.

– Если парижане сыграли на своем уровне, то «горожанам» никак не удается преодолеть кризис. Бросалось в глаза, что гостям не хватало сбалансированности. И «Ливерпуль» еще должен быть доволен, что обошлось лишь двумя пропущенными голами.

