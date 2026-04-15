Денис ТЕСЛЮК: «Не думаю, что это сильно давило на нас»

Нападающий киевской «Оболони» Денис Теслюк прокомментировал поражение от ровенского «Вереса» (0:2) в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Денис, сегодня для вас особенный день – день рождения, но команда не смогла подкрепить его положительным результатом. Каковы общие впечатления от игры? Есть ли положительные моменты?

– Впечатления не самые лучшие, мы ожидали большего от этой игры. Думаю, первый тайм провели довольно неплохо, были полумоменты. Во втором тайме «Верес» начал действовать агрессивнее, и мы пропустили, можно сказать, необязательный гол. В целом мы все расстроены таким результатом.

– Высказывались мнения, что это матч за шесть очков. Ощущалось ли дополнительное давление внутри команды?

– Не думаю, что это сильно давило на нас. Да, игра была принципиальной и для нас, и для «Вереса», ведь эти три очка очень важны для турнирной таблицы. Но не скажу, что это как-то особенно повлияло. Скорее, нам просто не повезло в этой игре.

– В этом сезоне команда по-разному играет дома и на выезде. С чем это связано?

– Думаю, это скорее стечение обстоятельств. Дома всегда легче играть, когда тебя поддерживают трибуны. Но будем работать и стараться исправить ситуацию уже в следующих матчах.