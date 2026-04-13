  4. ЧИЖЕВСКИЙ: «Даже в меньшинстве пытались играть в комбинационный футбол»
13 апреля 2026, 15:06 |
237
0

ЧИЖЕВСКИЙ: «Даже в меньшинстве пытались играть в комбинационный футбол»

Главный тренер «Агробизнеса» подвел итоги матча с «Черноморцем»

13 апреля 2026, 15:06 |
237
0
ЧИЖЕВСКИЙ: «Даже в меньшинстве пытались играть в комбинационный футбол»
Александр Чижевский

В поединке 23-го тура Первой лиги «Агробизнес» на своем поле со счетом 1:2 проиграл «Черноморцу». Результат матча прокомментировал наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

– Что касается самой игры, однозначно неприятно было, что мы пропустили на первых минутах мяч. Даже не успел понять, как пропустили. Если взять в общем, то к команде даже у меня язык не вернется какие-то предъявить претензии. Потому что даже в меньшинстве команда пыталась играть в комбинационный футбол через короткий, средний пас. И я считаю, что мы и в меньшинстве владели инициативой, но, к сожалению, уступили сегодня 1:2. Понятно, что неприятно. Также уже на последних минутах второй мяч мы пропустили. Как будто такая банальная передача вертикальная и мы пропускаем мяч. Но это футбол и ничего не поделаешь.

– Что можете сказать об эпизоде ​​с изъятием Романа Сливы? Согласны ли вы с таким решением?

– Я считаю, что в таких ситуациях давать красную карточку… Я понимаю, там предупреждение, желтая однозначно. Это не было, что рассек бровь там или еще что-то, где есть кровь. Таких моментов очень много в игре. Возможно, так и нужно было, но я не буду комментировать действия судей, потому что очень много спорных вопросов было.

– Вы сделали две замены по сравнению с предыдущим матчем. Связано ли это с поражением от ФК ЮКСА на этой неделе?

– Это тоже повлияло. И то, что за неделю три игры, надо было что-то освежить, какую-то ротацию сделать. Всегда говорил, что нужно держать уровень свой, а не так, что то провальные игры, то хорошо сыграют, нужно держать уровень. И потому мы пошли на такой шаг. Сейчас Слива будет пропускать игру. Надо будет думать, кого ставить на левый фланг. Будем готовиться к Запорожью.

– Что можете сказать о Романе Кузьмине, который уже во второй матч подряд выходит на замену и забивает? Такой джокер вашей команды. Не думаете ли о том, чтобы возможно его попробовать в основном составе? Что можете сказать по этому игроку?

– Если он выходит замены и забивает мячи, значит, джокером и будет пока оставаться. Сейчас будет подготовка со вторника к Запорожью и будем смотреть, кто будет лучше выглядеть, тот и выйдет на футбольное поле в основном составе.

