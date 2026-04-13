Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 25-го тура
Поединки Украинской Премьер-лиги будут сыграны с 25 по 27 апреля в течение трех дней
Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 25-го тура. Поединки будут сыграны с 25 по 27 апреля в течение трех дней.
Тур откроет матч, который состоится в суботу, 25 апреля – «Колос» из Ковалевки на домашней арене встретится с безнадежным аутсайдером элитного дивизиона «Полтавой».
В воскресенье, 26 апреля, свои матчи проведут донецкий «Шахтер» (против «Кудровки»), киевское «Динамо» (с «Кривбассом») и черкасский ЛНЗ, который встретится с «Металлистом 1925».
Заключительная игра пройдет 27 апреля, когда сильнейшего определят луганская «Заря» и ровенский «Верес».
После 23-х сыгранного тура по 51 баллу набрали черкасский ЛНЗ и «Шахтер», однако подопечные Арды Турана еще не провели перенесенный матч против луганской «Зари».
Тройку сильнейших замыкает «Полесье», в активе которого 46 пунктов. Подопечные Руслана Ротаня опережают на пять баллов киевское «Динамо», которое разместилось на четвертой позиции.
Расписание матчей 25-го тура Украинской Премьер-лиги:
25 апреля (суббота)
- 15:30, Колос – Полтава
- 18:00, Рух – Карпаты
26 апреля (воскресенье)
- 13:00, Кривбасс – Динамо
- 15:30, ЛНЗ – Металлист 1925
- 18:00, Полесье – Оболонь
- 18:00, Кудровка – Шахтер
27 апреля (понедельник)
- 13:00, Эпицентр – Александрия
- 15:30, Заря – Верес
Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|23
|16
|3
|4
|35 - 14
|18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ
|51
|2
|Шахтер Донецк
|22
|15
|6
|1
|53 - 14
|20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес
|51
|3
|Полесье
|23
|14
|4
|5
|41 - 15
|20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев
|46
|4
|Динамо Киев
|23
|12
|5
|6
|49 - 25
|17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев
|41
|5
|Металлист 1925
|22
|10
|8
|4
|25 - 13
|18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925
|38
|6
|Кривбасс
|23
|10
|7
|6
|35 - 32
|19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс
|37
|7
|Колос Ковалевка
|23
|8
|10
|5
|21 - 21
|18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка
|34
|8
|Заря
|22
|8
|8
|6
|31 - 27
|17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря
|32
|9
|Карпаты Львов
|23
|8
|8
|7
|32 - 26
|19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка
|32
|10
|Верес
|22
|6
|8
|8
|19 - 25
|20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ
|26
|11
|Оболонь
|23
|6
|7
|10
|20 - 38
|17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс
|25
|12
|Эпицентр
|23
|7
|2
|14
|26 - 36
|19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка
|23
|13
|Кудровка
|23
|5
|6
|12
|25 - 38
|18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка
|21
|14
|Рух Львов
|23
|6
|2
|15
|17 - 36
|19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925
|20
|15
|Александрия
|23
|2
|6
|15
|17 - 45
|20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк
|12
|16
|Полтава
|23
|2
|4
|17
|19 - 60
|17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава
|10
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер додумался выйти на ринг под звуки сигнала воздушной тревоги
Боксер поздравил всех с Пасхой