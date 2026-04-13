Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 25-го тура

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 25-го тура. Поединки будут сыграны с 25 по 27 апреля в течение трех дней.

Тур откроет матч, который состоится в суботу, 25 апреля – «Колос» из Ковалевки на домашней арене встретится с безнадежным аутсайдером элитного дивизиона «Полтавой».

В воскресенье, 26 апреля, свои матчи проведут донецкий «Шахтер» (против «Кудровки»), киевское «Динамо» (с «Кривбассом») и черкасский ЛНЗ, который встретится с «Металлистом 1925».

Заключительная игра пройдет 27 апреля, когда сильнейшего определят луганская «Заря» и ровенский «Верес».

После 23-х сыгранного тура по 51 баллу набрали черкасский ЛНЗ и «Шахтер», однако подопечные Арды Турана еще не провели перенесенный матч против луганской «Зари».

Тройку сильнейших замыкает «Полесье», в активе которого 46 пунктов. Подопечные Руслана Ротаня опережают на пять баллов киевское «Динамо», которое разместилось на четвертой позиции.

Расписание матчей 25-го тура Украинской Премьер-лиги:

25 апреля (суббота)

15:30, Колос – Полтава

18:00, Рух – Карпаты

26 апреля (воскресенье)

13:00, Кривбасс – Динамо

15:30, ЛНЗ – Металлист 1925

18:00, Полесье – Оболонь

18:00, Кудровка – Шахтер

27 апреля (понедельник)

13:00, Эпицентр – Александрия

15:30, Заря – Верес

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги: