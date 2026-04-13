  4. Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 25-го тура
Украина. Премьер лига
13 апреля 2026, 21:21 | Обновлено 13 апреля 2026, 21:33
Когда играют Динамо, Шахтер, ЛНЗ? Известны даты и время матчей 25-го тура

Поединки Украинской Премьер-лиги будут сыграны с 25 по 27 апреля в течение трех дней

ФК Динамо Киев

Дирекция Украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 25-го тура. Поединки будут сыграны с 25 по 27 апреля в течение трех дней.

Тур откроет матч, который состоится в суботу, 25 апреля – «Колос» из Ковалевки на домашней арене встретится с безнадежным аутсайдером элитного дивизиона «Полтавой».

В воскресенье, 26 апреля, свои матчи проведут донецкий «Шахтер» (против «Кудровки»), киевское «Динамо» (с «Кривбассом») и черкасский ЛНЗ, который встретится с «Металлистом 1925».

Заключительная игра пройдет 27 апреля, когда сильнейшего определят луганская «Заря» и ровенский «Верес».

После 23-х сыгранного тура по 51 баллу набрали черкасский ЛНЗ и «Шахтер», однако подопечные Арды Турана еще не провели перенесенный матч против луганской «Зари».

Тройку сильнейших замыкает «Полесье», в активе которого 46 пунктов. Подопечные Руслана Ротаня опережают на пять баллов киевское «Динамо», которое разместилось на четвертой позиции.

Расписание матчей 25-го тура Украинской Премьер-лиги:

25 апреля (суббота)

  • 15:30, Колос – Полтава
  • 18:00, Рух – Карпаты

26 апреля (воскресенье)

  • 13:00, Кривбасс – Динамо
  • 15:30, ЛНЗ – Металлист 1925
  • 18:00, Полесье – Оболонь
  • 18:00, Кудровка – Шахтер

27 апреля (понедельник)

  • 13:00, Эпицентр – Александрия
  • 15:30, Заря – Верес

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 23 16 3 4 35 - 14 18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ 51
2 Шахтер Донецк 22 15 6 1 53 - 14 20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 51
3 Полесье 23 14 4 5 41 - 15 20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев 46
4 Динамо Киев 23 12 5 6 49 - 25 17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев 41
5 Металлист 1925 22 10 8 4 25 - 13 18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192509.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925 38
6 Кривбасс 23 10 7 6 35 - 32 19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс 37
7 Колос Ковалевка 23 8 10 5 21 - 21 18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка 34
8 Заря 22 8 8 6 31 - 27 17.04.26 15:30 Динамо Киев - Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава01.03.26 Кривбасс 3:1 Заря 32
9 Карпаты Львов 23 8 8 7 32 - 26 19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка 32
10 Верес 22 6 8 8 19 - 25 20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ 26
11 Оболонь 23 6 7 10 20 - 38 17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс 25
12 Эпицентр 23 7 2 14 26 - 36 19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка 23
13 Кудровка 23 5 6 12 25 - 38 18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка 21
14 Рух Львов 23 6 2 15 17 - 36 19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925 20
15 Александрия 23 2 6 15 17 - 45 20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк 12
16 Полтава 23 2 4 17 19 - 60 17.04.26 18:00 Оболонь - Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Заря 4:0 Полтава 10
Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
