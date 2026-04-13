Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
Украина. Премьер лига
13 апреля 2026, 13:59 | Обновлено 13 апреля 2026, 14:34
5384
0

Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм

Ассинор сумел восстановить паритет после навеса с углового, забив за пару секунд до перерыва

13 апреля 2026, 13:59 | Обновлено 13 апреля 2026, 14:34
5384
0
Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
ФК ЛНЗ Черкассы. Марк Ассинор

Черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер» встретились в понедельник, 13 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Черкассы-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сумасшедший первый тайм завершился результативным ударом нападающего ЛНЗ Марка Ассинора, который прошил оборону «горняков» после навеса с углового.

В нынешнем сезоне форвард из Ганы провел 24 матча (без учета игры с «Шахтером»), в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

После того, как футболисты ушли на перерыв, прозвучала воздушная тревога, из-за чего старт второго тайма пришлось отложить.

ГОЛ, 2:2! Ассинор, 45+3

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк ЛНЗ - Шахтер Марк Ассинор видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
