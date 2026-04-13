Что творится в матче ЛНЗ и Шахтера? Четыре гола и отложенный второй тайм
Ассинор сумел восстановить паритет после навеса с углового, забив за пару секунд до перерыва
Черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер» встретились в понедельник, 13 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Местом проведения поединка стал стадион «Черкассы-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.
Сумасшедший первый тайм завершился результативным ударом нападающего ЛНЗ Марка Ассинора, который прошил оборону «горняков» после навеса с углового.
В нынешнем сезоне форвард из Ганы провел 24 матча (без учета игры с «Шахтером»), в которых забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
После того, как футболисты ушли на перерыв, прозвучала воздушная тревога, из-за чего старт второго тайма пришлось отложить.
ГОЛ, 2:2! Ассинор, 45+3
