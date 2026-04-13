ВИДЕО. Шахтер шокировал ЛНЗ, защитник черкасского клуба отметился автоголом

Черкасский ЛНЗ и донецкий «Шахтер» встретились в понедельник, 13 апреля, в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Черкассы-Арена». Стартовый свисток главного арбитра Александра Шандора прозвучал в 13:00 по киевскому времени.

На 11-й минуте вингер донецкого клуба Алиссон Сантана нанес дальний удар после передачи от Лассины Траоре – защитник хозеяв Артур Рябов срезал мяч в свои ворота.

В матче с черкасским клубом наставник «горняков» Арда Туран сделал существенную ротацию из-за тяжелого матча в Лиге конференций против нидерландского «АЗ Алкмаар» (3:0).

ГОЛ, 0:1! Рябов, 11 мин (автогол)