Сотрясение и травмы. Срна назвал троих футболистов, которых потерял Шахтер

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал о планах команды после матча чемпионата Украины с черкасским ЛНЗ и сообщил о кадровых потерях «горняков»:

– Мы сделали максимум, что касается восстановления. В стартовом составе против ЛНЗ – шесть новых игроков в основе по сравнению с АЗ. Понимаем, что это очень важная игра, но еще не решающая.

– Как команда восприняла приезд Рината Ахметова на матч против АЗ?

– Мы до последнего не знали, что президент будет на игре. В Румынии, когда ехали в машине, он сказал об этом. Некоторые пацаны после игры даже не верили, что президент приехал на стадион, потому что 12 лет это очень много. Мы покупали футболистов, продавали, а он их не видел.

Думаю, вы сами заметили эмоции нашего президента, насколько он счастлив, ведь команда подарила ему большой подарок, а также всем болельщикам «Шахтера» и всей Украины. Но это только первый шаг. Эмоции откладываем, нужно двигаться дальше.

– Как команда воспринимает матч против ЛНЗ?

– Они победили нас 4:1 во Львове, обыграли «Динамо», обыграли «Полесье». Они заслуживают уважения, их тренер, их стиль игры. Они делят с нами первую строчку. С ними будет очень трудная игра.

– Какая у вас логистика после Черкасс?

– Сразу после матча едем во Львов, ночуем, завтра вечером у нас вылет в Амстердам. Возможно, с утра проведем восстановление. В среду тренировки, в четверг игра, в пятницу вечером будем во Львове.

В субботу восстановление, в воскресенье немного тактики, в понедельник «Полесье», после игры Киев и «Заря», дальше «Кудровка» и, дай бог, Краков.

Это тяжело, но сегодня «Шахтер» делает многих людей в Украине счастливыми – военных и всех украинцев, которые любят спорт. Так что мы не говорим, что нам тяжело.

Да, мы не можем быть такими же свежими, как «Полесье» или ЛНЗ, которые готовятся непосредственно к игре с нами, но это не наше алиби, это наша сила.

Нам нужно справляться с этим. Да, мы делаем все для футболистов, чтобы облегчить им ситуацию. Оправдываться не будем, делаем шаг за шагом и хотим добиться многого в этом году.

– Как обстоят дела со здоровьем игроков?

– У Матвиенко все в порядке, у Изаки сотрясение, Марлон и Крыськив не с командой из-за травм. В центре поля у нас нет свежих игроков, – подытожил Срна.