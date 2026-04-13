Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коламбус и Орландо сыграли вничью, украинец Чеберко не попал в заявку
13.04.2026 02:00 – FT 1 : 1
Major League Soccer
13 апреля 2026, 12:37 |
35
0

Коламбус и Орландо сыграли вничью, украинец Чеберко не попал в заявку

Футболист сборной Украины пропустил второй матч Major League Soccer подряд из-за травмы

13 апреля 2026, 12:37 |
35
0
Коламбус и Орландо сыграли вничью, украинец Чеберко не попал в заявку
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на понедельник, 13 апреля, состоялся матч седьмого тура Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Коламбус Крю» и «Орландо Сити». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 1:1.

В первом тайме гости вышли вперед благодаря результативному удару от бывшего полузащитника «Боруссии» Дортмунд Марко Пашалича, на 80-й минуте уругваец Диего Росси востановил паритет.

Украинский защитник Евгений Чеберко не попал в заявку «Коламбусы» из-за травмы – в нынешнем сезоне 28-летний провел два матча в составе американского клуба.

«Коламбус» набрал шесть баллов и разместился на 11-й позиции в турнирной таблице, «Орландо» занимает 13-е место, имея в своем активе четыре пункта.

Major League Soccer (MLS), 7-й тур. 13 апреля

Коламбус Крю Орландо Сити 1:1

Голы: Росси, 80 – Пашалич, 14

Видеообзор матча:

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Росси (Коламбус Крю), асcист Taha Habroune.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Марко Пашалич (Орландо Сити), асcист Tiago.
Николай Тытюк
