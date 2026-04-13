Коламбус и Орландо сыграли вничью, украинец Чеберко не попал в заявку

В ночь на понедельник, 13 апреля, состоялся матч седьмого тура Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Коламбус Крю» и «Орландо Сити». Команды не сумели определить сильнейшего, сыграв вничью – 1:1.

В первом тайме гости вышли вперед благодаря результативному удару от бывшего полузащитника «Боруссии» Дортмунд Марко Пашалича, на 80-й минуте уругваец Диего Росси востановил паритет.

Украинский защитник Евгений Чеберко не попал в заявку «Коламбусы» из-за травмы – в нынешнем сезоне 28-летний провел два матча в составе американского клуба.

«Коламбус» набрал шесть баллов и разместился на 11-й позиции в турнирной таблице, «Орландо» занимает 13-е место, имея в своем активе четыре пункта.

Голы: Росси, 80 – Пашалич, 14

