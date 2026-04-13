Премьер-лига опубликовала официальное обращение к украинскому клубу
Дебютант элитного дивизиона СК «Полтава» получила поздравления с днем основания клуба
Пресс-служба Украинской Премьер-лиги опубликовала официальное обращение к дебютанту элитного дивизиона – СК «Полтава» – поздравив клуб с днем основания:
«Уважаемые друзья! СК «Полтава» – клуб, который в относительно короткое время заявил о себе как амбициозный и организованный участник украинского футбола.
Полтавский клуб последовательно развивается, двигается вперед и своей игрой команда заслужила право дебютировать в элитном дивизионе чемпионата Украины.
Премьер-лига поздравляет игроков, тренеров, руководство клуба и всех болельщиков с днем основания клуба! Желаем дальнейшего развития, новых достижений, стабильности и ярких побед!»
После 22-х туров подопечные Павла Матвийченко набрали десять баллов и разместились на 16-й позиции в турнирной таблице. В последней игре «Полтава» потерпела поражение от житомирского «Полесья» (0:4).
